त्योहारों के दौरान कुर्ता पहनना पसंद है? कुर्ते और पैंट के इन मेल का करें चुनाव

त्योहारों के सीजन में हर कोई आकर्षक दिखना चाहता है और इस दौरान पुरुषों की पहली पसंद कुर्ते होते हैं। कुर्ता एक पारंपरिक परिधान है, जो आरामदायक होने के साथ-साथ स्टाइलिश भी दिखता है। आजकल कुर्ता और पैंट का मेल काफी चलन में है, जो ट्रेंडी लुक प्रदान करता है। आज के फैशन टिप्स में हम आपको कुर्ता और पैंट के 4 शानदार मेल बताएंगे, जिनमें आप शानदार दिख सकेंगे। इन्हें पहनकर आप आराम से उत्सव भी मना पाएंगे।

#1 प्रिंटेड कुर्ते और पैंट का मेल प्रिंटेड कुर्ते और पैंट का मेल आजकल बहुत लोकप्रिय हो गया है। ऐसे सेट न केवल देखने में सुंदर लगते हैं, बल्कि ये बहुत आरामदायक भी होते हैं। फूलों या ज्योमेट्रिक प्रिंट वाले कुर्ते किसी भी मौके पर पहनने के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। इन सेट में आप अलग-अलग रंगों और पैटर्न का चुनाव कर सकते हैं, जिससे आपका लुक और भी खास लगेगा। इसके साथ सोने की चेन पहनना एक बढ़िया निर्णय होगा।

#2 कढ़ाई वाले कुर्ते और पैंट का मेल जरी की कारीगरी वाला कुर्ता न केवल शाही अंदाज देता है, बल्कि इसे पहनकर आप हर मौके पर खास दिख सकते हैं। इस कुर्ते को सफेद रंग की पैंट के साथ पेयर करके आप हैंडसम दिखेंगे। ऐसे कुर्तों पर की गई कढ़ाई इन्हें और भी आकर्षक बना देती है। आप लखनऊ की मशहूर चिकनकारी कढ़ाई वाला कुर्ता पहनकर त्योहारों पर सबसे खास नजर आ सकते हैं। कढ़ाई वाले कुर्ते हमेशा चलन में रहते हैं, जिन्हें आप बार-बार पहन पाएंगे।

#3 बनारसी सिल्क के कुर्ते और पैंट का मेल बनारसी सिल्क वाले कुर्ते और पैंट का मेल आपको सबसे शाही लुक देगा। इस कपड़े से बने कुर्ते की चमक और डिजाइन इसे त्योहारों के लिए सही पसंद बनाते हैं। बनारसी सिल्क के कुर्ते कई रंग संयोजन और डिजाइन में उपलब्ध रहते हैं। इनकी शानदार डिजाइन हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचती है। आप इन कुर्तों को कॉटन की पैंट के साथ पेयर कर सकते हैं या डेनिम जींस के साथ भी पहन सकते हैं।