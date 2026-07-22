नाश्ते में चाय और बिस्किट खाना पसंद है? इन 5 तरीकों से इसे बनाएं स्वास्थ्यवर्धक
क्या है खबर?
चाय और बिस्किट का मेल भारतीय चाय प्रेमियों के दिलों में खास जगह रखता है। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि चाय के साथ बिस्किट खाना एक पुरानी परंपरा भी है। हालांकि, अक्सर बिस्किट में अधिक चीनी और चर्बी होती है, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनसे आप अपने चाय और बिस्किट को ज्यादा सेहतमंद बना सकते हैं।
#1
साबुत अनाज का उपयोग करें
बिस्किट बनाते समय सफेद मैदे के बजाय साबुत अनाज का आटा इस्तेमाल करें। साबुत अनाज का आटा फाइबर से भरपूर होता है, जो पाचन को सुधारता है और लंबे समय तक पेट को भरा हुआ महसूस कराता है। इससे आपको बार-बार खाने की इच्छा नहीं होती और आप अधिक कैलोरी खाने से बच सकते हैं। इसके अलावा साबुत अनाज में जरूरी विटामिन और खनिज भी होते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं।
#2
चीनी की जगह प्राकृतिक मिठास का करें इस्तेमाल
बिस्किट में चीनी की मात्रा कम करने के लिए आप उसकी जगह प्राकृतिक मिठास का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे गुड़, शहद या मेपल सिरप आदि। ये विकल्प न केवल कम कैलोरी वाले हैं, बल्कि इनमें विटामिन और खनिज भी होते हैं। इससे आपके बिस्किट का स्वाद भी बढ़ जाएगा और सेहत पर भी अच्छा असर पड़ेगा। इसके अलावा इन विकल्पों से बिस्किट में मिठास का एक नया स्वाद जुड़ जाएगा, जो चाय के साथ खाने में मजा देगा।
#3
मक्खन की जगह घी का करें उपयोग
बिस्किट बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले मक्खन के बजाय घी का इस्तेमाल करें। घी में विटामिन-A, विटामिन-D और विटामिन-E होता है, जो आपकी त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद हैं। इसके अलावा घी पाचन को भी सुधारता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। घी में मौजूद पोषक तत्वों से आपका स्वास्थ्य बेहतर होता है और आप ताजगी महसूस करते हैं। घी के सेवन से आपको ऊर्जा मिलती है और आप अधिक सक्रिय रहते हैं।
#4
सूखे मेवे और बीज मिलाएं
सूखे मेवे, जैसे बादाम, काजू और पिस्ता आदि न केवल आपके बिस्किट को कुरकुरा बनाएंगे, बल्कि इनमें प्रोटीन, फाइबर और स्वस्थ वसा भी होती है। इनसे आपके बिस्किट का पोषण स्तर बढ़ जाएगा और आपको लंबे समय तक तृप्ति का एहसास होगा। इसके अलावा आप सूरजमुखी या कद्दू के बीज भी मिला सकते हैं, जो मैग्नीशियम, जिंक और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनसे आपके बिस्किट का स्वाद और पोषण, दोनों बढ़ जाएंगे।
#5
चाय में डालें कम चीनी
बिस्किट तो आपने स्वास्थ्यवर्धक बना लिए, लेकिन चाय को भी आपको पौष्टिक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए अगर संभव हो तो चाय में दूध का इस्तेमाल न करें, जो कैलोरी बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा इसमें कैलोरी कम करने के लिए चीनी इस्तेमाल न करें। चीनी की जगह आप मिठास के लिए शहद, गुड़ या फिर अन्य स्वीटनर डाल सकते हैं। इससे आपकी चाय भी पौष्टिक हो जाएगी।