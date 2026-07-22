नाश्ते में चाय और बिस्किट खाना पसंद है? इन 5 तरीकों से इसे बनाएं स्वास्थ्यवर्धक

बिस्किट में चीनी की मात्रा कम करने के लिए आप उसकी जगह प्राकृतिक मिठास का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे गुड़, शहद या मेपल सिरप आदि। ये विकल्प न केवल कम कैलोरी वाले हैं, बल्कि इनमें विटामिन और खनिज भी होते हैं। इससे आपके बिस्किट का स्वाद भी बढ़ जाएगा और सेहत पर भी अच्छा असर पड़ेगा। इसके अलावा इन विकल्पों से बिस्किट में मिठास का एक नया स्वाद जुड़ जाएगा, जो चाय के साथ खाने में मजा देगा।