गर्म, पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन की तलाश में है? बनाएं रागी का सूप
क्या है खबर?
खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए लोग कई तरह के व्यंजनों को अपनी खाने की आदतों का हिस्सा बनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी कई व्यंजन फायदेमंद होते हैं? रागी का सूप भी इन्हीं में से एक है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। आइए आज हम आपको रागी का सूप बनाने का तरीका बताते हैं।
सामग्रियां
रागी का सूप बनाने के लिए इन चीजों की पड़ेगी जरूरत
रागी का आटा (जरूरत के अनुसार), देसी घी (जरूरत के अनुसार), गर्म पानी (जरूरत के अनुसार), नमक (स्वाद के अनुसार), काली मिर्च का पाउडर (स्वाद के अनुसार), बारीक कटी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, गाजर, मटर, शिमला मिर्च, टमाटर और गाजर आदि, बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटा अदरक और बारीक कटी पत्तेदार हरी सब्जियां (सूप के ऊपर सजाने के लिए)
रागी का सूप
रागी का सूप बनाने का तरीका
सबसे पहले एक पैन में देसी घी गर्म करके इसमें रागी का आटा डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। अब इसमें गर्म पानी डालें और इसे लगातार चलाते हुए पकाएं।
जब यह गाढ़ा होने लगे तो इसमें सब्जियां डालकर कुछ मिनट तक पकाएं। इसके बाद इसमें नमक, काली मिर्च का पाउडर और हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
अंत में इस पर बारीक कटी हरी सब्जियां डालकर गर्मागर्म परोसें।
फायदे
रागी का सूप से मिलने वाले सेहत के फायदे
रागी का सूप कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। यह विटामिन-B और कैल्शियम से भरा होता है। यह शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है।
इसके अलावा यह पाचन को सही रखता है और वजन नियंत्रित करने में भी मदद करता है। यह सूप ठंडे मौसम में शरीर को गर्माहट देता है और रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है।
सेवन
रागी का सूप को अपनी खाने की आदतों में शामिल करने का तरीका
रागी का सूप किसी भी समय लिया जा सकता है, लेकिन सुबह या शाम के समय इसे पीना ज्यादा फायदेमंद होता है। इसे नाश्ते या शाम की चाय के साथ लिया जा सकता है।
यह सूप न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि आपके परिवार के सभी सदस्यों को भी पसंद आएगा।
इसे नियमित रूप से पीने से आप स्वस्थ रहते हैं और आपकी रोगों से लड़ने की ताकत भी मजबूत होती है।