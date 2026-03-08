भीड़ से दूर करनी है अंतरराष्ट्रीय यात्रा? फ्रांस के ये 5 खूबसूरत गांव हैं शानदार विकल्प

फ्रांस अपने समृद्ध इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और अनोखी सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां के गांवों में पारंपरिक जीवनशैली का अनुभव करने का मौका मिलता है। ये गांव पर्यटकों के लिए एक अनजानी यात्रा की तरह हैं, जहां आप शांति और सुकून पा सकते हैं। इन गांवों में घूमते हुए आप फ्रांस की असली सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। आइए यहां के 5 सबसे सुंदर गांवों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

#1 गुवर्न गुवर्न नॉर्मंडी क्षेत्र में स्थित एक खूबसूरत गांव है, जो अपने पुराने महलों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। यहां का मुख्य आकर्षण गुवर्न महल है, जो 12वीं शताब्दी का एक अहम स्मारक है। इस महल की बनावट और इसकी भव्यता पर्यटकों को आकर्षित कर लेती है। गांव के आसपास बसे हरे-भरे जंगल और शांत नदियां आपको प्रकृति के करीब ले जाती हैं। यहां की हवा में एक अलग ही ताजगी महसूस होती है।

#2 मोंट-सेंट-मिशेल मोंट-सेंट-मिशेल एक अनोखा गांव है, जो समुद्र के बीच स्थित एक द्वीप पर बसा हुआ है। यहां स्थित मोंट-सेंट-मिशेल ऐबी किसी भी व्यक्ति को आकर्षित कर सकती है। यह ऐबी अपनी अनोखी बनावट और ऐतिहासिक महत्व के लिए जानी जाती है। जब समुद्र का जल स्तर बढ़ता है तो यह गांव सचमुच एक द्वीप की तरह दिखता है, जो पर्यटकों को एक अलग ही दुनिया में ले जा सकता है।

Advertisement

#3 रोकामादूर रोकामादूर दक्षिण-पश्चिमी फ्रांस में स्थित एक शानदार गांव है, जो पहाड़ी पर बसा हुआ है। यहां स्थित संत अमाडौर का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है और यहां हर साल करीबन हजारों श्रद्धालुओं आते हैं। इस मंदिर की भव्यता और इसका धार्मिक महत्व पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। गांव के आसपास खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य और शांत माहौल सुकून का अनुभव कराते हैं, जिससे यह जगह एक आदर्श पर्यटन स्थल बन जाती है।

Advertisement

#4 एगिल एगिल एल्जास क्षेत्र में स्थित एक रंग-बिरंगा गांव है, जो अपनी पत्थरों से बनी हुई गलियों और फूलों से सजे हुए घरों के लिए मशहूर है। यहां की हवा में एक अलग ही खुशबू बसी हुई है, जो पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। इस गांव में घूमते हुए आप फ्रांस की परंपरागत बनावट का आनंद ले सकते हैं और स्थानीय बाजारों में खरीदारी कर सकते हैं। यह जगह फोटो खींचने के लिए भी बेहतरीन है।