लहंगा पहनते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, लगेंगी खूबसूरत

लहंगा एक पारंपरिक भारतीय परिधान है, जिसे पहनकर महिलाएं खास मौकों पर बहुत सुंदर दिखती हैं। हालांकि, लहंगा पहनते समय सही स्टाइलिंग करना जरूरी होता है ताकि आप पतली और आकर्षक दिख सकें। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे फैशन टिप्स देंगे, जिनसे आप अपने लहंगे को और भी ज्यादा स्टाइलिश बना सकती हैं और उसमें आरामदायक महसूस कर सकती हैं। इन टिप्स को अपनाकर आप हर मौके पर बेहतरीन दिख सकती हैं।

#1 हल्के रंगों का चयन करें लहंगे के लिए हल्के रंगों का चयन करना सबसे अच्छा होता है। जैसे कि हल्के नीले, गुलाबी, पीले आदि रंग आपके लुक को कोमल और आकर्षक बनाएंगे। ये रंग आपको पतला दिखाने में मदद करेंगे और किसी भी अवसर पर आपको खास बनाएंगे। इसके अलावा हल्के रंगों के लहंगे में कढ़ाई या छोटे डिज़ाइन का उपयोग करें, जो आपके लुक को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाएंगे।

#2 सही ब्लाउज चुनें लहंगे के साथ ब्लाउज का चयन करते समय ध्यान रखें कि उसकी फिटिंग सही होनी चाहिए। अगर आपका ब्लाउज बहुत ढीला होगा तो वह आपके लुक को बिगाड़ सकता है। बेहतर होगा कि आप अपने ब्लाउज को अपनी शरीर की बनावट के अनुसार सिलवाएं ताकि वह आपकी बनावट को सही तरीके से दिखा सके। इसके अलावा ब्लाउज की बाजू और गला पर भी ध्यान दें, जो आपके चेहरे और कंधों को खूबसूरत बनाए।

#3 भारी कढ़ाई वाले लहंगे से बचें अगर आप पतली दिखना चाहती हैं तो भारी कढ़ाई वाले लहंगे से बचें। भारी कढ़ाई आपके शरीर को बड़ा दिखा सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि आप हल्की कढ़ाई वाले या फिर छोटे डिजाइन वाले लहंगे का चयन करें। हल्की कढ़ाई वाले लहंगे में छोटे-छोटे डिजाइन होते हैं, जो आपके लुक को कोमल और आकर्षक बनाते हैं। इसके अलावा हल्की कढ़ाई वाले लहंगे में आरामदायक महसूस होगा और आप पूरे दिन सहज रहेंगी।

#4 गहनों का सही चयन करें लहंगे के साथ गहनों का सही मेल करना जरूरी है ताकि आपका लुक पूरा हो सके। गहनों में झुमके, चूड़ियां और मांग टीका शामिल हो सकते हैं, जो आपके लुक को खास बनाएंगे। हालांकि, गहने बहुत भारी न हों क्योंकि इससे आपका लुक ज्यादा बनावटी लग सकता है। हल्के और सुंदर गहने आपके लुक को कोमल बनाएंगे और आप आरामदायक भी महसूस करेंगी। इसके अलावा गहनों का रंग आपके लहंगे से मेल खाता हो तो और भी अच्छा रहेगा।