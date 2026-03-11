गर्मियों के लिए बेहतरीन हैं ये 5 तरह के लेबनानी फत्तुश, जानिए इन्हें बनाने की रेसिपी

फत्तुश लेबनान का एक लोकप्रिय सलाद है, जो गर्मियों के खाया जाता है। यह अपने कुरकुरे पत्तों और ताजगी भरे स्वाद के लिए जाना जाता है। गर्मियों के लिए यह सलाद खासतौर पर सही है, क्योंकि इसमें ताजा सब्जियों का मेल होता है। यह बहुत ही हल्का और पौष्टिक भी होता है। इस लेख में हम आपको फत्तुश के अलग-अलग प्रकारों और उन्हें बनाने की रेसिपी बताएंगे, जिससे आप ताजगी और ठंडक पा सकते हैं।

#1 पारंपरिक फत्तुश पारंपरिक फत्तुश बनाने के लिए सबसे पहले लेटस जैसे ताजे सलाद पत्ते लें और उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके बाद टमाटर, खीरा, मूली और हरी मिर्च को बारीक काट लें। अब एक बर्तन में इन सभी सब्जियों को मिलाकर अलग रख दें। इसके बाद पिटा ब्रेड को छोटे टुकड़ों में काटकर उन्हें ओवन में हल्का सुनहरा होने तक भून लें। अंत में इस मिश्रण में जैतून का तेल, नींबू का रस और नमक मिलाकर परोसें।

#2 ग्रिल्ड फत्तुश ग्रिल्ड फत्तुश एक नया और स्वादिष्ट विकल्प हो सकता है, जिसमें सब्जियों को ग्रिल किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले बैंगन, शिमला मिर्च और तोरी जैसी सब्जियों को बड़े टुकड़ों में काट लें। इसके बाद उन्हें जैतून के तेल में मिलाकर ग्रिल करें। इसके बाद इन ग्रिल्ड सब्जियों को पारंपरिक फत्तुश के मिश्रण में मिलाएं और ऊपर से भुनी हुई पिटा ब्रेड डालें। यह सलाद गर्मा-गर्म परोसें, ताकि इसका स्वाद बेहतरीन बना रहे।

#3 फल वाला फत्तुश फल वाला फत्तुश एक अनोखा और पौष्टिक विकल्प हो सकता है, जिसमें मौसमी फलों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए सेब, नाशपाती या अनार जैसे फलों को छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इन फलों को पारंपरिक फत्तुश के मिश्रण में मिलाएं और ऊपर से दही या दही का पानी डालकर परोसें। यह सलाद न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें जरूरी विटामिन और मिनरल भी होते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं।

#4 मसालेदार फत्तुश अगर आपको मसालेदार खाने का शौक है तो मसालेदार फत्तुश आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसके लिए पारंपरिक फत्तुश के मिश्रण में लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर मिलाएं। साथ ही हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट भी डालें, ताकि उसमें तीखापन आए। इस मसालेदार मिश्रण को अच्छे से मिलाएं और ऊपर से भुनी हुई पिटा ब्रेड डालकर परोसें। यह सलाद आपके खाने को नया स्वाद देगा और इसे खास बना देगा।