सर्दियों में इन 5 तरीकों से पहनें टर्टल नेक स्वेटर, लगेंगी सबसे ज्यादा स्टाइलिश

सर्दियों में टर्टल नेक स्वेटर एक बेहतरीन परिधान होता है, जो पूरे गले को ढकता है। यह स्वेटर पूरे ऊपरी शरीर को कवर करता है और गर्माहट प्रदान करता है। टर्टल नेक स्वेटर को आप अलग-अलग तरीकों से पहनकर हर बार नया लुक पा सकती हैं। इस लेख में हम आपको 5 ऐसे फैशन टिप्स देंगे, जिनसे आप अपने टर्टल नेक को नए अंदाज में पहन सकती हैं और सर्दियों में भीड़ से अलग दिख सकती हैं।

#1 जींस के साथ पहनें टर्टल नेक स्वेटर को जींस के साथ पहनना इसे स्टाइल करने का सबसे आसान तरीका है। अगर आप एक रोजमर्रा का लुक चाहती हैं तो डेनिम जींस के साथ सफेद या हल्के रंग का टर्टल नेक टॉप पहनें। इसके अलावा मौसम को ध्यान में रखते हुए आपको मेहरून, नारंगी, भूरे और काले जैसे गहरे रंगों वाला टर्टल नेक चुनना चाहिए। लुक को खास बनाने के लिए साथ में बूट्स और पेंडेंट नेकलेस पहन लें।

#2 स्कर्ट के साथ पेयर करें अगर आप कुछ नया आजमाना चाहती हैं तो टर्टल नेक स्वेटर को स्कर्ट के साथ पहनें। इस टॉप के साथ ऊनी मिनी स्कर्ट स्टाइल करें और नीचे फ्लीस लेगिंग्स पहन लें। यह मेल आपको एक अलग और आकर्षक लुक देगा। आप चाहें तो इस लुक को पूरा करने के लिए ऊंची हील वाले जूते पहन सकती हैं, जो आपके पैरों को लंबा दिखाएंगे। आप टर्टल नेक स्वेटर के साथ सैटिन की लंबी स्कर्ट भी पहन सकती हैं।

#3 जैकेट के साथ लेयर करें सर्दियों में गर्माहट देने वाली जैकेट के साथ टर्टल नेक टॉप बहुत अच्छा लगता है। लेदर, डेनिम या ऊनी जैसी किसी भी प्रकार की जैकेट के साथ मेल खाते हुए रंग वाला टर्टल नेक लेयर करें। इस आउटफिट में आपको ज्यादा गर्माहट मिलेगी और आप कूल लुक भी हासिल कर सकेंगी। लुक को पूरा करने के लिए पैरों में स्किनी जींस और लंबे बूट्स पहनें, जो आपको लंबा दिखाएंगे।

#4 लेगिंग्स के साथ स्टाइल करें लेगिंग्स के साथ टर्टल नेक स्वेटर एक बेहतरीन आउटफिट हो सकता है। यह मेल आपको आरामदायक महसूस कराएगा और साथ ही स्टाइलिश भी दिखाएगा। सर्दियों के दौरान फ्लीस लाइन वाली लेगिंग्स चुनें, जो पैरों को गर्म रखेंगी। इस लुक के साथ हल्के गहने भी पहने जा सकते हैं, जिनमें पेंडेंट नेकलेस, अंगूठियां और बालियां शामिल होंगी। इस तरह के आउटफिट के साथ स्नीकर्स पहनें, जो आरामदायक होंगे और ठंड से भी बचाएंगे।