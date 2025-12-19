अंकिता लोखंडे का पारंपरिक स्टाइल है काबिले तारीफ, उनसे सीखें ये फैशन के सबक

अंकिता लोखंडे भारतीय टेलीविजन की मशहूर अभिनेत्री हैं, जो 19 दिसंबर, 2025 को 41 साल की हो गई हैं। वह अपनी खूबसूरती और पारंपरिक कपड़ों से सबको मोहित कर देती हैं। उनकी हर पोशाक में भारतीय संस्कृति और आधुनिकता का बेहतरीन मेल देखने को मिलता है। अगर आप भी अंकिता की तरह अपनी पारंपरिक पोशाकों में सुंदर दिखना चाहती हैं तो उनके ये फैशन टिप्स आपके काम आ सकते हैं।

#1 साड़ी को अलग अंदाज में पहनें अंकिता साड़ी को अक्सर नए अंदाज में पहनती हैं। वे कभी इसे धोती स्टाइल में तो कभी पल्लू को अलग तरीके से लपेटती हैं। इससे साड़ी में एक नया ट्विस्ट आता है और यह देखने वालों को आकर्षित करती है। आप भी अपनी साड़ी को अलग-अलग तरीकों से लपेटकर नया लुक पा सकती हैं। इससे न केवल आपकी साड़ी की खूबसूरती बढ़ेगी, बल्कि आप भीड़ से अलग नजर आएंगी।

#2 लहंगा चोली में रंगों का मेल करें लहंगा चोली में रंगों का मेल बहुत जरूरी होता है। अंकिता अक्सर विपरीत रंगों का मेल बैठाती हैं, जैसे नीला और पीला या लाल और हरा। इससे उनका लुक बहुत ही आकर्षक लगता है और वह अलग लुक पाने में सक्षम हो पाती हैं। आपको भी अपने लहंगा चोली का रंग सोच-समझकर चुनना चाहिए। इसके अलावा आप अलग-अलग शेड के कपड़ों का भी चयन कर सकती हैं, जो आपके व्यक्तित्व को उभारने में मदद करेंगे।

#3 कढ़ाई वाली कुर्तियों का चयन करें अंकिता कढ़ाई वाली कुर्तियों को बहुत पसंद करती हैं। उनकी कुर्तियों पर अक्सर हाथ से कढ़ाई की जाती है, जिनसे वह और भी खास बन जाती हैं। अगर आप भी ऐसी कुर्तियां पहनती हैं तो आपका लुक बेहद खास लगेगा। इसके अलावा आप कढ़ाई वाले दुपट्टे का भी चयन कर सकती हैं, जो आपके पूरे लुक को और भी आकर्षक बना देगा। इस तरह की कढ़ाई वाली कुर्तियां न केवल सुंदर लगती हैं, बल्कि आरामदायक भी होती हैं।

#4 गहनों में संतुलन बनाएं गहनों का चयन करते समय संतुलन बहुत जरूरी होता है। अंकिता कभी भारी झुमके पहनती हैं तो कभी हल्की चूड़ियां। वे हमेशा इस बात का ध्यान रखती हैं कि उनके गहने उनकी पोशाक के साथ अच्छे लगें। साथ ही वह इस बात का भी ध्यान रखती हैं कि सभी गहने भारी न नजर आ रहे हों। अगर आपकी पोशाक भारी हो तो हल्के गहने चुनें और हल्की पोशाक के साथ भारी गहने पहनें। इससे आपका लुक संतुलित लगेगा।