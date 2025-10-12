सोहा अली खान से सीखें दिवाली की सफाई करते-करते फिट रहने का मजेदार तरीका

दिवाली आने वाली है, जिससे पहले लोग घर की सफाई करने में जुट जाते हैं। यह थका देने वाला काम होता है, जिसके बीच एक्सरसाइज करने का समय नहीं मिल पाता है। हालांकि, सोहा अली खान ने दिवाली की सफाई करते-करते एक्सरसाइज करने का मजेदार तरीका खोज निकाला है। उनके नए वीडियो में उन्होंने साबित किया कि सफाई करना भी कसरत के बराबर है। इस मजेदार तरीके को अपनाकर आपका घर भी साफ हो जाएगा और आप फिट भी रहेंगे।

वीडियो इंस्टाग्राम पर साझा किया यह मजेदार वीडियो सोहा ने यह मजेदार वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किया है। इसमें वह अपने जिम में रोजमर्रा की सफाई के काम को ऊर्जावान एक्सरसाइज में बदलते हुए दिखाई दे रही हैं। उनके हाथों में डस्टर हैं और वह एक्सरसाइज करते हुए जिम के शीशे और फर्श साफ कर रही हैं। उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा, "दिवाली से पहले जिम की थोड़ी-सी सफाई। शीशे पोंछना, फर्श पोंछना और कुछ कैलोरी कम करना।"

#1 वाल पुश अप वीडियो की शुरुआत में सोहा वाल पुश अप करती हैं, जिसके दौरान दीवार का सहारा लेकर पुश अप किए जाते हैं। इसके लिए वह सीधे खड़े हो कर जिम के शीशे पर अपने हाथ रखती हैं। इसके बाद वह शरीर को शीशे की ओर धकेलती हैं, जिसके दौरान उनके दोनों हाथ ऊपर जाते हैं। वहीं, वापस सीधे होने पर हाथ नीचे आ जाते हैं। इस एक्सरसाइज को करते समय वह डस्टर पकड़कर शीशा पोछती रहती हैं।

#2 लैटरल रेज दूसरी एक्सरसाइज के लिए सोहा जिम के शीशे के सामने खड़े हो कर लैटरल रेज एक्सरसाइज करती नजर आती हैं। इसके जरिए पूरे शरीर का वार्म-अप हो जाता है और हाथों की ताकत भी बढ़ती है। यह एक्सरसाइज कंधों, हाथों, कोर और पैरों को सक्रिय करती है, जिससे ऊपरी शरीर को लाभ मिलता है। इसके दौरान हाथों को फैलाकर ऊपर-नीचे किया जाता है। इसे करते हुए सोहा के हाथों में डस्टर रहते हैं, जिससे शीशे भी साफ हो जाते हैं।

#3 साइड बेंड अगली एक्सरसाइज के लिए सोहा 'साइड बेंड' को मजेदार ट्विस्ट देती हैं। इसमें वह शीशे की ओर देखते हुए खड़ी हो जाती हैं और दोनों हाथों से 90 डिग्री एंगल बनाती हैं। वह एक हाथ को ऊपर की ओर सीधा उठाती हैं और दूसरे को दाईं तरफ सीधा रखती हैं। अब वह ऊपर उठाए हुए हाथ को बार-बार दाएं हाथ तक ले जाती हैं, जिससे ऊपरी शरीर की कसरत होती है। इस दौरान भी उनके हाथ में डस्टर रहते हैं।