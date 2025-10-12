भारत के साथ-साथ इन देशों में भी उत्साह के साथ मनाया जाता है दिवाली का त्योहार
क्या है खबर?
भारत के लोग बेसब्री से दिवाली का इंतजार करते हैं, जो देश का सबसे बड़ा पर्व है। इस साल यह त्योहार 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा और इसका जश्म 5 दिनों तक चलेगा। दिवाली पर भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की पूजा होती है। यह साल का सबसे शानदार समय है, जब चारों तरफ रोशनी ही रोशनी नजर आती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह त्योहार केवल भारत ही नहीं, बल्कि इन 5 देशों में भी मनाया जाता है।
#1
सिंगापुर
सिंगापुर में भारतीय समुदाय के लोगों की संख्या ज्यादा है, जिस वजह से यहां धूमधाम से दिवाली मनाई जाती है। इस देश में दिवाली के दौरान राष्ट्रीय अवकाश रहता है और सड़कें रंग-बिरंगी झालरों से जगमगा उठती हैं। यहां के हिंदू इस दिन सिंगापुर के सबसे बड़े मंदिर 'श्री मरिअम्मन' में माथा टेकने जाते हैं, जो चाइनाटाउन में स्थित है। दीपावली का उत्सव खास तौर से यहां स्थित 'लिटिल इंडिया' में देखने को मिलता है।
#2
मॉरीशस
दिवाली मॉरीशस के सबसे अहम त्योहारों में से एक है, क्योंकि यहां की 50 प्रतिशत आबादी हिंदू है। भारतियों की तरह इस देश के लोग भी दिवाली पर अपने घरों को सजाते हैं और पटाखे जलाते हैं। मॉरीशस में दिवाली देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती है, क्योंकि विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग इस उत्सव में शामिल होते हैं। सभी लोग अपने प्रियजनों के साथ मिलकर पूजा करते हैं, मिठाइयां बाटते हैं और जश्न मनाते हैं।
#3
फिजी
फिजी में दिवाली का उत्सव देखने लायक होता है, जिसे विशेष रूप से इंडो-फिजियन समुदाय के लोग मनाते हैं। यहां के लोग इस पर्व को अंधकार पर रोशनी की जीत के रूप में देखते हैं। देशभर के मंदिरों में पूजा का आयोजन किया जाता है और लोग साथ मिलकर पारंपरिक मिठाइयां तैयार करते हैं। इस दिन आपको फिजी का आसमान पटाखों से जगमगाता दिखाई देगा और दोनों समुदायों का भाईचारा देखने को मिलेगा।
#4
नेपाल
नेपाल में दिवाली को 'तिहार' नाम से जाना जाता है, जो 5 दिनों तक चलता है। यहां भी इस पर्व पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। हालांकि, तिहार के दौरान कौवे, कुत्ते और गाय जैसे जानवरों की पूजा करने की अनोखी प्रथा भी निभाई जाती है। प्रत्येक दिन एक खास जानवर को समर्पित होता है। 5वें दिन भाई दूज की तरह 'भाई टिका' पर्व मनाया जाता है, जिसके दौरान भाइयों को तिलक लगाया जाता है।
#5
थाईलैंड
थाईलैंड में भी दिवाली को हर्षों-उल्लास के साथ मनाया जाता है। हालांकि, इस देश में यह एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है। बैंकॉक और चियांग माई जैसे शहरों के मंदिरों में विशेष पूजा और सामुदायिक समारोह आयोजित किए जाते हैं। इस दिन तेल के दीये जलाए जाते हैं, रंगोली बनाई जाती हैं और प्रियजनों के साथ जश्न मनाया जाता है। थाईलैंड के कई हिस्सों में दिवाली की परंपराओं के साथ स्थानीय रीति-रिवाजों को भी जोड़ा जाता है।