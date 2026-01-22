कुर्ता सेट पहनते समय इन बातों का रखें ध्यान, मिलेगा स्टाइलिश लुक

कुर्ता सेट भारतीय पुरुषों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गया है। यह न केवल आरामदायक होता है, बल्कि स्टाइलिश भी दिखता है। सही तरीके से कुर्ता सेट पहनना एक कला है, जिसे सीखना जरूरी है ताकि आप हर मौके पर बेहतरीन दिख सकें। इस लेख में हम आपको कुछ जरूरी टिप्स देंगे, जिनसे आप अपने कुर्ता सेट को और भी आकर्षक बना सकते हैं और हर मौके पर स्टाइलिश दिख सकते हैं।

#1 रंगों का चयन करें कुर्ता सेट चुनते समय रंगों का चयन बहुत अहम होता है। हल्के रंग जैसे सफेद, पीला या हल्का नीला गर्मियों में ठंडक देते हैं, जबकि गहरे रंग जैसे काला, नीला या हरे रंग सर्दियों में गर्माहट महसूस कराते हैं। त्योहारों और खास मौकों पर आप सोने-चांदी के धागों वाली कढ़ाई वाले कुर्ता सेट चुन सकते हैं, जो आपको शाही लुक देंगे। इसके अलावा रंगों का सही मेल आपके व्यक्तित्व को और भी निखार सकता है।

#2 कपड़े की गुणवत्ता पर ध्यान दें कुर्ता सेट की गुणवत्ता बहुत जरूरी होती है। सूती कपड़ा सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि यह त्वचा को हवा लगने देता है और आरामदायक होता है। लिनन कपड़ा भी अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन यह थोड़ा महंगा होता है और इसकी देखभाल भी ज्यादा करनी पड़ती है। रेशम और जॉर्जेट कपड़े खास मौकों के लिए उपयुक्त होते हैं, लेकिन रोजमर्रा के उपयोग के लिए सूती कपड़ा ही बेहतर रहता है।

Advertisement

#3 फिटिंग का ध्यान रखें फिटिंग कुर्ता सेट की सबसे अहम बात होती है। ढीले कुर्ते आरामदायक होते हैं, लेकिन बहुत ढीला पहनना अच्छा नहीं लगता। इसलिए अपने शरीर के आकार के अनुसार फिटिंग करवाएं ताकि आप सबसे अच्छे दिखें। अगर आपके कंधे चौड़े हैं तो कंधे पर अतिरिक्त कपड़ा रखें ताकि वे सही तरीके से बैठ सकें। इसके अलावा कमर और बाजुओं की फिटिंग भी सुनिश्चित करें ताकि आपका लुक और भी आकर्षक लगे।

Advertisement

#4 एक्सेसरीज का चयन करें एक्सेसरीज आपके कुर्ता सेट को पूरा करती हैं। घड़ी, बेल्ट या छोटी फैशन एक्सेसरीज जैसे कड़ा आदि पहन सकते हैं, जो आपके व्यक्तित्व को और भी निखार सकते हैं। अगर आप शादी या किसी बड़े समारोह में जा रहे हैं तो आप हाथ में कड़ा या ब्रेसलेट पहन सकते हैं। इसके अलावा आप सिर पर साफा या टोपी भी पहन सकते हैं, जो आपके लुक को खास बनाएगा और आपको अलग दिखाएगा।