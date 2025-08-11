स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जाता है नारियल पानी, लेकिन ये 5 लोग इसे न पिएं

नारियल पानी को एक बेहद सेहतमंद पेय माना जाता है। इसमें कम कैलोरी होती हैं और यह कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। हालांकि, क्या आपको पता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें नारियल पानी नहीं पीना चाहिए। आइए जानते हैं कि किन लोगों को नारियल पानी नहीं पीना चाहिए और इसके पीछे का कारण क्या है ताकि इस पेय का सेवन करने से पहले आप इन बातों का ध्यान रख सकें।

#1 कम ब्लड प्रेशर के मरीज अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर पहले से ही कम है तो उन्हें नारियल पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। इसका कारण है कि नारियल पानी में पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है, जो पहले से कम ब्लड प्रेशर वाले लोगों को और भी कम कर सकता है। इसके अलावा इसमें मौजूद पोटेशियम शरीर में नमक के प्रभाव को कम करके ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद कर सकता है, जिससे सिरदर्द हो सकता है।

#2 खराब पाचन वाले लोग खराब पाचन वाले लोगों को भी नारियल पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। इसका कारण है कि नारियल पानी में रेशा की मात्रा अधिक होती है और रेशा खराब पाचन वाले लोगों की स्थिति को और भी खराब कर सकता है। इसके अलावा रेशा गैस, कब्ज, पेट दर्द और सूजन जैसी कई पाचन संबंधी समस्याओं का कारण भी बन सकता है। इसलिए खराब पाचन वाले लोग सीमित मात्रा में ही नारियल पानी का सेवन करें।

#3 अधिक ठंड लगने की समस्या होने पर अगर आपको ठंड लगने की समस्या रहती है तो आपको नारियल पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। इसका कारण है कि नारियल पानी ठंडा होता है और इससे ठंडक और अधिक बढ़ सकती है। इसके अलावा इससे गले में खराश और खांसी भी हो सकती है। बेहतर होगा कि ठंडे पानी की जगह नारियल पानी कमरे के तापमान पर ही पिएं। ठंड लगने के कारण और इससे राहत पाने के घरेलू नुस्खे भी मददगार हो सकते हैं।

#4 मधुमेह के मरीज मधुमेह के मरीजों के लिए भी नारियल पानी का सेवन करना खतरनाक हो सकता है। इससे शरीर में ब्लड शुगर का स्तर बढ़ सकता है। हालांकि, मधुमेह के मरीज नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं, लेकिन केवल सीमित मात्रा में। इसके अलावा ताजा नारियल पानी का सेवन करें। इसके लिए नारियल के पानी को न तो गर्म करें और न ही फ्रिज में रखें।