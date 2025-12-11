पालतू बिल्ली ने खरोंच लिया है तो इन बातों का रखें ध्यान, नहीं होगा कोई खतरा

बिल्ली सबसे प्यारे पालतू जानवरों में से एक होती है, जो जीवन को खुशियों से भर देती है। हालांकि, कभी-कभी खेलते हुए या अपनी रक्षा करते हुए उनके पंजे लग जाते हैं। इससे त्वचा पर खरोंच या चोट लग सकती है। इस स्थिति में यह पता होना जरूरी है कि इन खरोंच का उपचार कैसे किया जाए और तुरंत कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। इससे संक्रमण का खतरा कम हो जाता है और घाव जल्दी ठीक हो जाता है।

#1 सबसे पहले घाव को साफ करें बिल्ली के खरोंचने पर सबसे पहले घाव को साफ करना चाहिए। इसके लिए आप साबुन और पानी का उपयोग कर सकते हैं। साबुन से त्वचा को अच्छी तरह से धोएं, फिर पानी से धोकर घाव को सुखा लें। यह संक्रमण फैलने के खतरे को कम करता है और घाव को जल्दी ठीक करने में मदद करता है। ध्यान रखें कि घाव को ज्यादा न रगड़ें, ताकि चोट न बढ़े और त्वचा को नुकसान न पहुंचे।

#2 संक्रमण से बचाव के लिए एंटीसेप्टिक लगाएं घाव साफ करने के बाद उसमें एंटीसेप्टिक लोशन या क्रीम लगाएं। यह संक्रमण को रोकने में मदद करेगी और आपको दर्द से राहत भी दिलाएगी। अगर आपके पास एंटीसेप्टिक क्रीम नहीं है तो आप घर पर बने हल्दी वाले पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी में कीटाणु नाशक गुण होते हैं, जो संक्रमण को रोकने में मदद करते हैं। इसके अलावा आप एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो त्वचा को ठंडक पहुंचाता है।

Advertisement

#3 डॉक्टर से संपर्क करें अगर घाव गहरा हो या उसमें खून बह रहा हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर आपको सही इलाज बताएंगे और जरूरत पड़ने पर टीका लगाने की सलाह देंगे। इसके अलावा डॉक्टर आपको यह भी बता सकते हैं कि आपको कौन-कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और किस तरह की देखभाल करनी चाहिए, ताकि संक्रमण न फैले और घाव जल्दी ठीक हो सके। साथ ही डॉक्टर आपकी स्थिति का सही मूल्यांकन कर सकते हैं।

Advertisement