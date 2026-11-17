फेशियल करवाने से पहले अपनी त्वचा के प्रकार को समझना बहुत जरूरी है। आपकी त्वचा अगर तैलीय है तो तेल मुक्त फेशियल चुनें।

अगर आपकी त्वचा सूखी है तो नमी देने वाला फेशियल बेहतर रहेगा। संवेदनशील त्वचा वालों को हल्के और प्राकृतिक उत्पादों वाले फेशियल चुनने चाहिए।

सही फेशियल का चयन करने से आपकी त्वचा को अधिक लाभ मिलेगा और आप फेशियल का पूरा फायदा उठा सकेंगे।

इस तरह आप अपनी त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बना सकते हैं।