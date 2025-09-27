कुछ ऐसा है कैटरीना कैफ का मेकअप रूटीन, इसे अपनाकर आप लगेंगी सबसे खूबसूरत 

हम सबकी चहीती कैटरीना कैफ की खूबसूरती के आगे नई सदी की अभिनेत्रियां भी फीकी हैं। उनका फैशन सेंस और मेकअप इतना कमाल का होता है कि वह हर महफिल में अलग ही चमकती हैं। कैटरीना का सिग्नेचर मेकअप लुक बहुत ही सादगी भरा और सरल है, जिसे आप आसानी से सीख सकती हैं। वह ज्यादातर बोल्ड आई लुक, न्यूड लिपस्टिक और हल्के बेस मेकअप में नजर आती हैं। आइए आज के मेकअप टिप्स में कैटरीना जैसा मेकअप करना सीखें।

#1 हल्का रखती हैं अपना बेस मेकअप कैटरीना को प्राकृतिक और हल्का बेस मेकअप ही अच्छा लगता है। इसलिए वह ऐसा फाउंडेशन इस्तेमाल करती हैं, जो उनकी त्वचा की रंगत से मेल खाता हो और ज्यादा भारी न लगता हो। वह फाउंडेशन को ब्रश की मदद से फैलाने के बजाय ब्लेंडर से थपथपाकर लगाती हैं। इससे उत्पाद बराबर फैलता है, केकी नहीं लगता है और असली त्वचा-सी चमक प्रदान करता है। वह अपनी आखों के नीचे हमेशा अपनी त्वचा के टोन से हल्का कंसीलर लगाती हैं।

#2 काजल से आखों को दिखाती हैं बड़ा कैटरीना का आई मेकअप उनकी पहचान बन गया है। वह हल्के न्यूड रंगों वाले आई शैडो इस्तेमाल करना पसंद करती हैं। इसके अलावा वह काजल का उपयोग करके अपनी आखों को बड़ा दिखाती हैं। वह वाटर लाइन पर काजल लगाती हैं और उसके ऊपर पतले ब्रश से काले रंग का आई शैडो लगाकर ब्लेंड कर लेती हैं। कैटरीना अपनी भौहों को आई ब्रो पेंसिल की मदद से रंगती हैं और पलकों को लंबा करने के लिए मस्कारा भी लगाती हैं।

#3 न्यूड लिपस्टिक का करती हैं इस्तेमाल कैटरीना अपने मेकअप को संतुलित रखना पसंद करती हैं। अगर वह बोल्ड आई लुक अपनाती हैं तो होंठों पर न्यूड रंग की लिपस्टिक इस्तेमाल करती हैं। वह ज्यादातर भूरे, पीच और गुलाबी जैसे न्यूड रंगों वाली लिपस्टिक में नजर आती हैं। जिस लुक में उनका आई मेकअप हल्का होता है, उसे निखारने के लिए वह लाल जैसे चमकदार रंगों वाली लिपस्टिक इस्तेमाल करती हैं। कैटरीना लिपस्टिक लगाने से पहले होंठों पर लिप लाइनर इस्तेमाल करना नहीं भूलती हैं।

#4 ऐसे करती हैं कंटूरिंग कैटरीना के मेकअप में कंटूरिंग एक अहम स्टेप होता है। इसमें मेकअप उत्पादों का उपयोग करके चेहरे के फीचर्स को उभारने, आकार देने या छिपाने का प्रयास किया जाता है। कैटरीना भूरे रंग वाले कंटूर पाउडर से अपने चेहरे के फीचर्स को उभारती हैं। वह सबसे पहले कंटूर पाउडर से गालों के बीच में रेखा बनाती हैं और उसे ब्लेंड करती हैं। इसके बाद वह अपनी जॉलाइन, माथे और नाक की भी कंटूरिंग करती हैं।