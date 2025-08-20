स्ट्रीट स्टाइल बर्गर बनाने के लिए अपनाएं ये तरीका, होगा मजेदार

बर्गर आजकल हर किसी की पसंद बन गए हैं, खासकर बच्चों और युवाओं के बीच। स्ट्रीट स्टाइल बर्गर का स्वाद ही कुछ ऐसा होता है कि एक बार खाने के बाद बार-बार खाने का मन करता है। इनका स्वाद इतना बेहतरीन होता है कि घर पर भी इन्हें बनाने की इच्छा होती रहती है। आइए आज हम आपको स्ट्रीट स्टाइल बर्गर बनाने का तरीका बताते हैं।

#1 सबसे पहले बनाएं स्ट्रीट स्टाइल बर्गर की ब्रेड सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मैदा, चीनी, नमक, मक्खन और खमीर डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद गुनगुना पानी डालकर नरम आटा गूंथ लें। अब इस आटे को ढककर एक घंटे के लिए रख दें ताकि यह फूल जाए। इसके बाद छोटे-छोटे गोले बनाकर उन्हें बेकिंग ट्रे पर रखें और 20 मिनट तक फिर से उठने दें। फिर ओवन में 180 डिग्री पर 20 मिनट बेक करने के बाद ब्रेड तैयार है।

#2 अब स्ट्रीट स्टाइल बर्गर पैटी बनाएं स्ट्रीट स्टाइल बर्गर की पैटी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में थोड़ा-सा तेल गर्म करके उसमें बारीक कटी प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें। अब इसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और उबले हुए आलू डालकर अच्छे से मिलाएं, फिर इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डालें। इसके बाद इसमें ब्रेड के टूटे हुए टुकड़े मिलाएं और इस मिश्रण को ठंडा करके इसके छोटे-छोटे गोल आकार के टिक्की बनाएं।

#3 अब स्ट्रीट स्टाइल बर्गर के लिए तैयार करें चटनी स्ट्रीट स्टाइल बर्गर के लिए कई तरह की चटनियां बनाई जाती हैं, लेकिन हम आपको यहां एक खास चटनी बनाने का तरीका बताते हैं, जो कि टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन और पुदीने से बनाई जाती है। इसके लिए पैन में थोड़ा-सा तेल गर्म करके उसमें हरी मिर्च और लहसुन भूनें, फिर इसमें टमाटर डालकर पकाएं। अब इसमें बारीक कटी पुदीने की पत्तियां और नमक मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को ठंडा करके मिक्सी में पीस लें।