किसी कीमती रत्न की तरह दिखते हैं ये खूबसूरत कीड़े-मकोड़े

धरती पर कई तरह के कीड़े पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ कीड़े अपने रंग और खूबसूरती के कारण कीमती रत्न की तरह नजर आते हैं। ये कीड़े न केवल देखने में सुंदर होते हैं, बल्कि अपने रंगों और चमक के कारण सोने-जेवरों की तरह चमकते हैं। आइए आज हम आपको पांच ऐसे कीड़ों के बारे में बताते हैं, जो सोने-जेवरों की तरह दिखते हैं और बेहद आकर्षक हैं।

#1 गोल्डन टॉरटॉइज बीटल गोल्डन टॉरटॉइज बीटल एक ऐसा कीड़ा है, जो अपने सुनहरे रंग के कारण बहुत आकर्षक लगता है। यह कीड़ा मुख्य रूप से गर्म इलाकों में पाया जाता है और इसका शरीर सुनहरे रंग का होता है, जो इसे सोने जैसा दिखाता है। यह कीड़ा अपने चमकीले रंग के कारण अन्य कीड़ों से अलग दिखता है और इसे देखने में बहुत सुंदर लगता है। यह कीड़ा पौधों की पत्तियों पर पाया जाता है।

#2 कुक्कू वास्प कुक्कू वास्प एक छोटा सा कीड़ा है, जो अपने नीले रंग के कारण बहुत खास लगता है। यह कीड़ा मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका में पाया जाता है। इसकी पीठ पर नीले रंग की चमकदार परत होती है, जो इसे अन्य कीड़ों से अलग बनाती है। इस कीड़े की खासियत यह है कि यह अपने शरीर की त्वचा को मोड़कर नीला दिखाता है। इसके अलावा यह अन्य कीड़ों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है।

#3 ब्लू ड्रैगनफ्लाई ब्लू ड्रैगनफ्लाई एक ऐसा कीड़ा है, जो अपने नीले रंग के कारण बहुत आकर्षक लगता है। यह कीड़ा मुख्य रूप से तालाबों या नदियों के किनारे पाया जाता है और इसका शरीर नीले रंग का होता है, जो इसे बेहद सुंदर बनाता है। इस कीड़े की खासियत यह है कि इसका रंग सूरज की रोशनी में बदलता रहता है, जिससे यह अलग-अलग रंगों में चमकता है। यह कीड़ा अपने चमकीले रंग के कारण अन्य कीड़ों से अलग दिखता है।

#4 ब्लू मिल्कवीड बीटल ब्लू मिल्कवीड बीटल एक ऐसा कीड़ा है, जो अपने नीले रंग के कारण बहुत प्रसिद्ध है। यह कीड़ा भारत समेत कई देशों में पाया जाता है। इसकी पीठ पर नीले रंग की चमकदार परत होती है, जो इसे अन्य कीड़ों से अलग बनाती है। इस कीड़े की खासियत यह है कि यह अपने शरीर की त्वचा को मोड़कर नीला दिखाता है। इसके अलावा यह अन्य कीड़ों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है।