ग्रीस का पारंपरिक व्यंजन है शाकाहारी मूसाका, जानिए इसे घर पर बनाने का तरीका

मूसाका एक पारंपरिक ग्रीक व्यंजन है, जो आमतौर पर मांसाहारी होता है। हालांकि, आज हम आपको इसका शाकाहारी संस्करण बनाने की रेसिपी बताने जा रहे हैं। इसमें बैंगन, आलू और टमाटर का उपयोग किया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। यह एक लेयर वाला पकवान है, जिसे एक कैसरोल यानि बेकिंग ट्रे में तैयार किया जाता है। आइए इस लजीज व्यंजन को बनाने का तरीका जानते हैं।

सामग्री शाकाहारी मूसाका के लिए आवश्यक सामग्री मूसाका बनाने के लिए आपको 2 बड़े बैंगन, 2 बड़े आलू, 2 बड़े टमाटर, एक प्याज, 3-4 लहसुन की कलियां, एक बड़ा चम्मच जैतून का तेल, आधा चम्मच जीरा, नमक (स्वादानुसार), आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, एक कप दही, एक कप दूध, उबले हुए छोले और 2 बड़े चम्मच मैदा चाहिए होगा। यह सभी सामग्रियां आपको आसानी से आपकी रसोई में मिल जाएंगी। आप चाहें तो इसमें और सब्जियां भी डाल सकते हैं।

स्टेप-1 सबसे पहले तैयार करें सब्जियों की फिलिंग सबसे पहले एक पैन में जैतून का तेल गर्म करें और उसमें जीरा डालें। जब जीरा भून जाए तो इसमें प्याज और लहसुन डालकर हल्का भूरा होने तक भूनें। अब इसमें टमाटर, नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च डालकर अच्छी तरह मिलाएं और पकने दें, जब तक कि टमाटर नरम न हो जाएं। इसके बाद इसमें उबले हुए छोले डालें और कुछ मिनट तक पकने दें, ताकि सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं और फिलिंग तैयार हो जाए।

स्टेप-2 व्यंजन को करें बेक एक बेकिंग डिश लें और उसमें सबसे पहले एक परत आलू की डालें, फिर उसके ऊपर एक परत फिलिंग की डालें। इसी तरह सारी परतें बनाते हुए अंत में ऊपर वाले आलू और फिलिंग पर थोड़ा-सा दूध और दही मिलाकर डालें। इसके बाद बेकिंग डिश को पहले से गर्म ओवन में रखें और 30-35 मिनट तक बेक करें, जब तक कि ऊपर का हिस्सा सुनहरा भूरा न हो जाए। इतना करने के बाद ही आपका मूसाका तैयार हो जाएगा।

