कपड़े खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान, नकली ब्रांड से बचेंगे

आजकल बाजार में कई ऐसे कपड़े मिलते हैं, जो दिखने में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन असल में वे नकली होते हैं। इन कपड़ों को देखकर लगता है कि ये बहुत महंगे और अच्छे ब्रांड के हैं, लेकिन असल में ये नकली ब्रांड के होते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आप नकली और असली ब्रांड के कपड़ों में फर्क कर सकते हैं और धोखाधड़ी से बच सकते हैं।

#1 कपड़ों के टैग पर ध्यान दें कपड़े खरीदते समय उनके टैग पर ध्यान दें। असली ब्रांड के कपड़ों पर हमेशा उनकी कंपनी का नाम, पता और फोन नंबर लिखा होता है। अगर टैग पर ये जानकारी नहीं होती तो समझ जाइए कि वह कपड़ा नकली हो सकता है। इसके अलावा टैग पर "भारत में बना" लिखा होना चाहिए, न कि "चीन में बना" क्योंकि असली ब्रांड के कपड़े भारत में ही बनते हैं।

#2 कपड़ों की सिलाई जांचें असली ब्रांड के कपड़ों की सिलाई बहुत अच्छी होती है। उनके किनारों पर डबल सिलाई होती है और धागे भी मोटे होते हैं। अगर आपके खरीदे हुए कपड़े की सिलाई कमजोर लगे या धागे पतले हों तो समझ जाइए कि वह नकली हो सकता है। इसके अलावा असली ब्रांड के कपड़ों में बारीकी से काम किया गया होता है, जबकि नकली कपड़ों में ऐसा कुछ नहीं होता। यह एक अहम संकेत हो सकता है।

#3 कपड़े की खुशबू पर ध्यान दें असली ब्रांड के कपड़ों से एक खास खुशबू आती है, जो लंबे समय तक रहती है। यह खुशबू कपड़े बनाने में इस्तेमाल होने वाले प्राकृतिक सामग्री से आती है, जैसे कि सूती धागा या ऊन। अगर आपके खरीदे हुए कपड़े से कोई तेज या अजीब खुशबू आ रही हो तो वह नकली हो सकता है। यह ध्यान में रखने योग्य बात है।

#4 रंग की गुणवत्ता जांचें असली ब्रांड के कपड़ों का रंग बहुत गहरा और चमकदार होता है, जो बार-बार धोने पर भी नहीं उतरता। अगर आपके खरीदे हुए कपड़े का रंग धोने पर उतर रहा हो या फीका पड़ रहा हो तो वह नकली हो सकता है। इसके अलावा असली ब्रांड के कपड़ों में बारीकी से काम किया गया होता है, जबकि नकली कपड़ों में ऐसा कुछ नहीं होता। यह एक जरूरी संकेत है।