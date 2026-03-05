रेस्टोरेंट स्टाइल चिली पोटैटो बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

चिली पोटैटो एक लोकप्रिय स्नैक है, जिसे आप किसी भी पार्टी या खास मौके पर बना सकते हैं। यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ आसानी से बनने वाला व्यंजन है। हालांकि, इसे रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाने के लिए कुछ खास टिप्स की जरूरत होती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे, जिनसे आप अपने चिली पोटैटो को और भी ज्यादा लजीज बना सकते हैं और अपने मेहमानों को खुश कर सकते हैं।

#1 सही आलू का चयन करें चिली पोटैटो बनाने के लिए सही आलू का चयन करना बहुत जरूरी है। इसके लिए छोटे और गोल आकार के आलू सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि ये जल्दी पकते हैं और इनका स्वाद भी बेहतरीन होता है। बड़े आलू कभी-कभी अंदर से कच्चे रह जाते हैं, जिससे स्वाद बिगड़ सकता है। इसके अलावा आलू को छीलकर टुकड़ों में काटें ताकि मसाले अच्छे से लग सकें और वे कुरकुरे बन सकें।

#2 तलने का तरीका अपनाएं चिली पोटैटो को कुरकुरा बनाने के लिए इन्हें सही तरीके से तलना बहुत जरूरी है। इसके लिए पहले आलू के टुकड़ों को हल्का सा नमक और कॉर्नफ्लोर मिलाकर मैरिनेट करें, फिर इन्हें गर्म तेल में सुनहरा होने तक तलें। ध्यान रखें कि तेल ज्यादा गरम न हो क्योंकि इससे आलू जल सकते हैं। आलू को तब तक तलें जब तक वे कुरकुरे न हो जाएं और उन्हें किचन पेपर पर निकालकर अतिरिक्त तेल निकाल दें।

#3 सॉस का मिश्रण बनाएं चिली पोटैटो का मुख्य आकर्षण उसका सॉस है, जिसे बनाने के लिए प्याज, लहसुन, अदरक, सोया सॉस, टोमैटो सॉस और सिरका का इस्तेमाल करें। प्याज, लहसुन और अदरक को बारीक काटकर तेल में भूनें, फिर इसमें सोया सॉस और टोमैटो सॉस मिलाएं। इसके बाद थोड़ा पानी डालकर मिश्रण को गाढ़ा होने तक पकाएं। अंत में इसमें सिरका मिलाकर गैस बंद कर दें। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी शिमला मिर्च भी मिला सकते हैं।

#4 मसालों का सही अनुपात अपनाएं चिली पोटैटो को मसालेदार बनाने के लिए सही मसालों का उपयोग करना जरूरी है। इसमें काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर का मिश्रण अच्छा रहता है। आप अपनी पसंद अनुसार इनकी मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे और भी ज्यादा तीखा बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च का पेस्ट भी मिला सकते हैं। इससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।