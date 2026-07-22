घर पर गोलगप्पे बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, स्वादिष्ट बनेंगे
क्या है खबर?
गोलगप्पे एक लोकप्रिय और स्वादिष्ट भारतीय स्ट्रीट फूड है, जिसे हर कोई पसंद करता है। इसे घर पर बनाना आसान है, लेकिन कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि इसका स्वाद बेहतरीन हो सके। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी जरूरी टिप्स देंगे, जिनसे आप अपने घर पर ही गोलगप्पे बना सकते हैं और उनका मजा ले सकते हैं। इन टिप्स को अपनाकर आप अपने गोलगप्पों को और भी ज्यादा स्वादिष्ट बना सकते हैं।
#1
सही आटा चुनें
गोलगप्पे बनाने के लिए सही आटा चुनना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप सूजी और मैदा का मिश्रण इस्तेमाल कर सकते हैं। सूजी और मैदा का अनुपात 1:2 होना चाहिए ताकि गोलगप्पे कुरकुरे और हल्के बने रहें।
इसके अलावा आटे में थोड़ी सी नमक मिलाने से भी इसका स्वाद बढ़ जाता है। आटे को अच्छी तरह से गूंधकर उसे कम से कम 30 मिनट तक ढककर रखें ताकि वह सेट हो जाए और गोलगप्पे अच्छे से फुलें।
#2
तेल का सही उपयोग करें
गोलगप्पे तलते समय तेल का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है।
तेल ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे गोलगप्पे जल सकते हैं और कम गर्म तेल में गोलगप्पे ठीक से फुलते नहीं हैं।
तेल को मध्यम आंच पर गर्म करें और जब इसमें एक छोटी सी लोई डाले तो वह तुरंत ऊपर आ जाए, तब समझें कि तेल सही तापमान पर है। इस तरह आपके गोलगप्पे कुरकुरे और स्वादिष्ट बनेंगे।
#3
पानी की मात्रा पर ध्यान दें
पानी की मात्रा भी गोलगप्पों के स्वाद पर असर डालती है। पानी कम डालने से आटा सख्त हो जाएगा और ज्यादा डालने से गोलगप्पे टूट जाएंगे। इसलिए सही मात्रा में पानी डालना जरूरी है।
आटे को गूंधते समय धीरे-धीरे पानी डालें और देखें कि आटा नरम हो रहा है या नहीं।
इसके अलावा आटे को अच्छे से गूंधकर उसे कम से कम 30 मिनट तक ढककर रखें ताकि वह सेट हो जाए और गोलगप्पे अच्छे से फुलें।
#4
तलने की प्रक्रिया सही रखें
गोलगप्पे को तलते समय इस बात का ध्यान रखें कि वे गोल और फूले हुए हों। इसके लिए पहले छोटे-छोटे गोले बनाकर उन्हें बेल लें और फिर उन्हें गर्म तेल में डालें।
तेल को बार-बार पलटकर गोलगप्पों को गोल-गोल घुमाएं ताकि वे हर तरफ से समान रूप से पकें। तलते समय ध्यान रखें कि गोलगप्पे एक-दूसरे से चिपके नहीं और अच्छे से फूले हुए हों।
इस तरह आपके गोलगप्पे कुरकुरे और स्वादिष्ट बनेंगे।
#5
चटनी का मिश्रण बनाएं
गोलगप्पों के लिए चटनी बनाना भी उतना ही जरूरी है जितना कि उनका कुरकुरापन। इसके लिए आप पुदीना, धनिया, इमली आदि सामग्रियों का मिश्रण बना सकते हैं, जिसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर आदि मिलाएं। इससे आपकी चटनी तैयार हो जाएगी।
इन सभी टिप्स को अपनाकर आप अपने घर पर आसानी से स्वादिष्ट गोलगप्पे बना सकते हैं। इन्हें अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और उनका मजा लें।