गर्मियों के दौरान वैक्सिंग करने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान

गर्मियों में वैक्सिंग करने से पहले कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि आप बिना किसी परेशानी के वैक्सिंग कर सकें। इस मौसम में पसीना अधिक आता है और त्वचा पर नमी बनी रहती है, जिससे वैक्सिंग के दौरान कुछ समस्याएं हो सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स देते हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर आप गर्मियों में वैक्सिंग कर सकते हैं।

#1 वैक्सिंग से पहले त्वचा को साफ करें गर्मियों में वैक्सिंग करने से पहले अपनी त्वचा को अच्छे से साफ कर लें। इसके लिए आप हल्के गर्म पानी से नहा सकते हैं या फिर किसी अच्छे फेसवॉश से अपनी त्वचा को साफ करें। इससे त्वचा की सारी गंदगी और तेल निकल जाएगा और वैक्सिंग के दौरान मोम आसानी से चिपक जाएगी। इससे वैक्सिंग के बाद भी त्वचा मुलायम और ताजा महसूस होगी। साफ त्वचा पर वैक्सिंग करना ज्यादा असरदार और आरामदायक होता है।

#2 वैक्सिंग के लिए सही समय चुनें गर्मियों में वैक्सिंग करने का सही समय चुनना बहुत जरूरी है। सुबह या शाम का समय सबसे अच्छा होता है जब तापमान थोड़ा कम होता है और आपकी त्वचा ठंडी रहती है। इससे पसीना कम आता है और वैक्सिंग के दौरान कोई दिक्कत नहीं होती। इसके अलावा सही समय पर वैक्सिंग करने से त्वचा पर नमी भी कम रहती है और आपको वैक्सिंग के बाद आरामदायक महसूस होता है।

#3 वैक्सिंग से पहले मृत त्वचा हटाएं वैक्सिंग से पहले अपनी त्वचा से मृत कोशिकाएं हटाना बहुत जरूरी है। इससे त्वचा के छिद्र खुल जाते हैं और मोम आसानी से चिपक जाता है। इसके लिए आप हल्के स्क्रब का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नमक या चीनी का स्क्रब बना सकते हैं। इससे आपकी त्वचा नरम बनेगी और वैक्सिंग के बाद भी आरामदायक महसूस होगी। इससे वैक्सिंग का असर भी बेहतर होता है।

#4 वैक्सिंग के बाद ठंडी सिकाई करें वैक्सिंग के बाद ठंडी सिकाई करना बहुत फायदेमंद होता है। इससे त्वचा की सूजन कम होती है और आरामदायक महसूस होता है। इसके लिए आप बर्फ के टुकड़ों को मुलायम कपड़े में लपेटकर प्रभावित जगह पर हल्के हाथों से रगड़ सकते हैं या ठंडे पानी से नहा सकते हैं। यह तरीका आपकी त्वचा को ठंडक पहुंचाता है और वैक्सिंग के बाद होने वाली लालिमा और जलन को कम करता है।