स्ट्रीट स्टाइल जलजीरा बनाने से पहले इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

जलजीरा एक लोकप्रिय और स्वादिष्ट पेय है, जो गर्मियों में ताजगी और ठंडक प्रदान करता है। इसे बनाने में कई लोग अलग-अलग सामग्री का उपयोग करते हैं। हालांकि, स्ट्रीट स्टाइल जलजीरा की बात ही कुछ और है। इसमें खास स्वाद और ताजगी होती है। आइए जानते हैं कि स्ट्रीट स्टाइल जलजीरा बनाते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि इसका स्वाद और भी बेहतर हो सके।

#1 मसालों का सही अनुपात बनाए रखें स्ट्रीट स्टाइल जलजीरा में मसालों का सही मिश्रण बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें भुना जीरा, काला नमक, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर और हरी मिर्च का सही अनुपात होना चाहिए। इन मसालों को मिलाकर पाउडर बना लें और फिर इसका उपयोग करें। इससे जलजीरा का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। ध्यान रखें कि मसालों की मात्रा अधिक न हो, वरना इसका स्वाद बिगड़ सकता है।

#2 नींबू का रस जरूर डालें नींबू का रस जलजीरा को खट्टा-मीठा बनाने में मदद करता है। यह न केवल स्वाद बढ़ाता है बल्कि इसमें विटामिन-C भी जोड़ता है, जो सेहत के लिए फायदेमंद होता है। जलजीरा बनाने से पहले नींबू का रस निकाल लें और उसे थोड़ा ठंडा कर लें। इसके बाद इसमें मिलाएं। इससे जलजीरा का स्वाद और भी बढ़ जाएगा और यह अधिक ताजगी भरा महसूस होगा। नींबू का सही मात्रा में उपयोग करें ताकि इसका खट्टापन जलजीरा में संतुलित रहे।

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#3 पुदीने का ताजगी भरा स्वाद दें पुदीना जलजीरा को ताजगी भरा बनाता है और इसमें एक अलग ही खुशबू जोड़ता है। इसके लिए ताजे पुदीने के पत्तों का उपयोग करें और उन्हें बारीक काट लें या पीस लें। इससे जलजीरा में एक खास खुशबू आएगी जो इसे और भी आकर्षक बनाएगी। पुदीने की मात्रा इतनी रखें कि इसका स्वाद जलजीरा में संतुलित रहे और यह अधिक ताजगी भरा महसूस हो। पुदीने के सही उपयोग से जलजीरा का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।

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#4 ठंडा पानी या सोडा का उपयोग करें जलजीरा बनाने के लिए ठंडा पानी या सोडा का उपयोग करें। ठंडा पानी न केवल पेय को ताजगी देता है बल्कि इसे पीने में अधिक आनंद आता है। आप चाहें तो सोडा का उपयोग करके इसे और भी खास बना सकते हैं। सोडा जलजीरा को एक नया स्वाद देता है, जो इसे खास बनाता है। इसके अलावा ठंडा पानी और सोडा दोनों ही पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।