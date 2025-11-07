आलू को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके

आलू एक ऐसी सब्जी है, जो लगभग हर घर में रोजमर्रा के खाने में इस्तेमाल होती है। हालांकि, अक्सर देखा जाता है कि आलू कुछ ही दिनों में अंकुरित हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं। ऐसा मुख्य रूप से आलू को रखने के गलत तरीके के कारण हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनसे आप आलू को लंबे समय तक ताजा रख सकते हैं।

#1 आलू को सेब के साथ रखने का तरीका आलू को सेब के साथ रखने के लिए सबसे पहले एक प्लास्टिक की थैली में आलू को रखें, फिर थैली के अंदर एक सेब रखें। इसके बाद थैली को बंद करके इसे किसी ठंडी और सूखी जगह पर रखें। सेब से निकलने वाली गैस आलू को ताजा रखने में मदद करती है और उन्हें जल्दी खराब होने से बचाती है। इस तरह से आलू लंबे समय तक ताजे रहते हैं।

#2 अखबार में लपेटकर रखें आलू को अखबार में लपेटकर रखना भी एक अच्छा तरीका है। इसके लिए पहले आलू को अच्छे से धोकर सुखा लें, फिर हर आलू को एक-एक करके अखबार में लपेट दें। इसके बाद इन्हें किसी ठंडी जगह पर रखें। अखबार आलू को नमी से बचाता है और उन्हें जल्दी खराब होने से रोकता है। इस तरह से आलू लंबे समय तक ताजे रहते हैं और खाने के लिए अच्छे बने रहते हैं।

#3 धूप में सुखाएं आलू को धूप में सुखाना भी एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। इसके लिए आलू को पहले अच्छे से धोकर धूप में सुखा लें, फिर इन्हें किसी ठंडी जगह पर रखें। ' धूप आलू से नमी हटाती है और उन्हें अंकुरित होने से रोकती है। इस तरह से आलू लंबे समय तक ताजे रहते हैं और खाने के लिए अच्छे बने रहते हैं। धूप में सुखाने से आलू का स्वाद भी बढ़ जाता है।

#4 फ्रिज में रखें फ्रिज में रखना भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। इसके लिए आलू को पहले अच्छे से धोकर सुखा लें, फिर इन्हें किसी प्लास्टिक की थैली में डालकर फ्रिज के सब्जी वाले हिस्से में रखें। यहां पर नमी कम होती है, जिससे आलू जल्दी खराब नहीं होते। इस तरह से आलू लंबे समय तक ताजे रहते हैं और खाने के लिए अच्छे बने रहते हैं। ध्यान रखें कि आलू को कभी भी फ्रीजर हिस्से में न रखें।