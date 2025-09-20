कैटरीना कैफ की प्रशिक्षक ने बताया 10 मिनट का पाइलेट्स वर्कआउट, जिसमें शामिल हैं ये एक्सरसाइज

काम की व्यस्तता के बीच एक्सरसाइज करने का समय नहीं मिल पाता है। हालांकि, दिन के 10 मिनट तो हर कोई अपनी सेहत को दे ही सकता है। इन 10 मिनट में आप एक प्रभावी पाइलेट्स वर्कआउट कर सकती हैं, जो पूरे शरीर को फायदा पहुंचाता है। यह वर्कआउट रूटीन कैटरीना कैफ और आलिया भट्ट जैसी अभिनेत्रियों की प्रशिक्षक यास्मीन करांचीवाला ने बताया है। इसमें कुल 5 एक्सरसाइज शामिल हैं, जो आपको सेहतमंद बनाए रखेंगी।

#1 प्लांक यास्मीन के मुताबिक, आपको यह वर्कआउट रूटीन प्लांक से शुरू करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले योग मैट पर पेट के बल लेट जाएं। अपने पैरों को बिलकुल सीधा रखें और हाथों को चेहरे के पास रखें। हाथों पर जोर देते हुए धीरे-धीरे अपने ऊपरी शरीर को ऊपर उठाएं। आप से जितना हो सके उतनी देर इस स्थिति में बने रहें। यह एक्सरसाइज पूरे शरीर की मांसपेशियों को सक्रीय करती है, जिससे ताकत और सहनशक्ति बढ़ जाती है।

#2 लेग पुल फ्रंट इस एक्सरसाइज को करने के लिए एक बार फिर प्लांक वाली मुद्रा में आ जाएं। इसके बाद हथेलियों पर जोर देते हुए शरीर को ऊपर उठाने की कोशिश करें। इसके बाद पहले बाएं और फिर दाहिने पैर को हवा में उठाएं। दोनों पैरों को कम से कम 10 बार ऊपर नीचे करें। इस एक्सरसाइज के जरिए पैरों को मजबूत बनाने में मदद मिलती है। इसके अलावा इसके जरिए वसा को जलाना भी आसान हो जाता है।

#3 सीटेड स्पाइन ट्विस्ट सीटेड स्पाइन ट्विस्ट इस रूटीन की अगली एक्सरसाइज है, जो बैठकर की जाती है। इसके लिए अपने पैरों को फैलाकर जमीन पर बैठ जाएं। अपने हाथों को कंधे की ऊंचाई पर T-आकार में फैलाएं। अब अपनी कमर को सीधा ही रखें और ऊपरी शरीर को एक-एक कर बाएं और दाएं घुमाएं। धड़ को मोड़ते समय सांस लें और सीधे होने पर सांस छोड़ें। इस एक्सरसाइज की मदद से पीठ सीधी रहती है और मुद्रा भी सुधर जाती है।

#4 स्विमिंग एक्सरसाइज यास्मीन ने अपनी जगह पर स्विमिंग करने वाली एक प्रभावी एक्सरसाइज भी बताई है। यह 2 प्रकार की पाइलेट्स एक्सरसाइज का संयोजन होती है। इसके लिए मैट पर पीठ के बल लेट जाएं और अपने पैरों और कंधों को ऊपर उठाएं। अब अपने हाथों को ऊपर-नीचे करें और इस दौरान 5 बार सांस लें और छोड़ें। इसे कम से कम 100 बार दोहराएं। इसकी मदद से हाथों की ताकत बढ़ेगी और संतुलन भी बेहतर होगा।