केले से बनते हैं ये 5 बेहतरीन मीठे व्यंजन, एक बार खाएंगे तो बार-बार बनाएंगे

केले पोषक तत्वों का भंडार माने जाते हैं, जिनका स्वाद भी सभी को पसंद आता है। इन्हें खान-पान का हिस्सा बनाने से ऊर्जा बढ़ती है, पाचन स्वास्थ्य दुरुस्त रहता है और ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है। पोटैशियम जैसे तत्वों से समृद्ध केले को लोग ऐसे ही खाना पसंद करते हैं। हालांकि, इस फल से दुनियाभर में कई लजीज मीठे व्यंजन बनाए जाते हैं। आज के लेख में हम ऐसे ही 5 व्यंजनों की रेसिपी आपके साथ साझा करेंगे।

#1 केले की खीर खीर भारत की पारंपरिक मिठाई है, जिसमें केले का स्वाद मिलाने से वह और भी लजीज बन सकती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरे में दूध गर्म करें। इसमें चावल डालकर अच्छी तरह पक जाने दें, फिर चीनी भी मिला दें। जब दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए तब उसमें इलायची पाउडर, केसर और मीसे हुए केले मिला दें। इसके बाद इसमें बारीक कटे हुए सूखे मेवे शामिल करें और गर्म या ठंडा परोसें।

#2 दालचीनी और केले का केक दालचीनी और केले का केक तैयार करने के लिए सबसे पहले ओवन को पहले से गर्म कर लें। अब एक कटोरे में मैदा, भूरी चीनी, बेकिंग पाउडर, दालचीनी पाउडर और बेकिंग सोडा मिलाएं। एक अन्य कटोरे में मीसे हुए केले, दूध, मक्खन और वेनिला का अर्क मिलाएं। अब गीले और सूखे मिश्रण को एक साथ धीरे-धीरे मिलाएं। केक टिन में मक्खन या बटर पेपर लगाएं और उसमें केक का बैटर डालें। उसे बेक करें और क्रीम डालकर परोसें।

#3 केले और ओट्स की कुकी अगर आप कोई पौष्टिक मीठा व्यंजन बनाना चाहते हैं तो ओट्स और केले की कुकी आजमाएं। इसके लिए सबसे पहले एक कटोरे में मीसे हुए केले डालें और भुने हुए ओट्स मिला दें। इसके बाद इसमें एक चम्मच पीनट बटर या बादाम का मक्खन मिला दें। अब इसमें दालचीनी का पाउडर, बारीक कटे मेवे, सफेद तिल, गुड़ का पाउडर और डार्क चॉकलेट मिला दें। बेकिंग ट्रे पर बटर पेपर बिछाएं, उसपर गोल-गोल मिश्रण डालें और ओवन में बेक करें।

#4 केले की ब्रेड अगर रसोई में रखे केले ज्यादा पक गए हैं तो उनसे केले की ब्रेड बना लें। इसके लिए सबसे पहले केलों को अच्छी तरह मीस लें। अब एक कटोरे में मैदा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, पिघला हुआ मक्खन, पिसी हुई भूरी चीनी और वेनिला का अर्क मिला दें। इसके बाद इसमें बारीक कटे अखरोट, किशमिश, बादाम और चॉकलेट चिप्स डालें। इसे 175 डिग्री सेल्सियस पर बेक करें और आइसक्रीम के साथ परोसें।