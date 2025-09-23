करीना कपूर फिट रहने के लिए करती हैं ये 5 एक्सरसाइज, आप भी लें उनसे प्रेरणा

करीना कपूर का नाम बॉलीवुड के सबसे महान कलाकारों में शुमार होता है। वह अपनी अदाओं से सबका दिल जीत लेती हैं और उनका अंदाज सभी अभिनेत्रियों से अलग है। वह अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखती हैं और उनके वर्कआउट रूटीन कई महिलाओं को प्रेरित भी करते हैं। अब करीना के प्रशिक्षक महेश घनेकर ने इंस्टाग्राम पर अपने नए रूटीन का वीडियो साझा किया है, जिसमें वह ये 5 एक्सरसाइज करती हुई नजर आ रही हैं।

#1 एलिवेटेड प्लांक हिप डिप्स करीना के वर्कआउट रूटीन की शुरुआत एलिवेटेड प्लांक हिप डिप्स से होती है। यह प्लांक एक्सरसाइज का विकसित संस्करण है, जो ज्यादा फायदा प्रदान करता है। अपने सामने एक मेज या मजबूत बक्सा रख लें और योग मैट भी बिछा लें। अब प्लांक की मुद्रा में आएं और पैरों को मेज या बक्से पर टिका लें। अब कमर को नीचे करें और शरीर को दाएं-बाएं हिलाएं। इससे निचला शरीर मजबूत हो जाता है और सहनशक्ति भी बढ़ती है।

#2 योग व्हील एक्सरसाइज योग व्हील एक एक्सरसाइज वाला उपकरण है, जिसकी मदद से कई अलग-अलग प्रकार की एक्सरसाइज की जा सकती हैं। करीना समर्थन और अधिक चुनौती के लिए योग व्हील के साथ लेग रेज या V-अप्स करती हैं। योग व्हील पीठ के निचले हिस्से को सहारा प्रदान करती है, जिससे एक्सरसाइज करने में आसानी होती है। यह एक्सरसाइज मुख्य रूप से पेट और निचले शरीर की मांसपेशियों को सक्रिय कर सकती है।

#3 हैंडस्टैंड करीना के रूटीन में अगली एक्सरसाइज हैंडस्टैंड होती है। हैंडस्टैंड हाथों पर संतुलन बनाकर की जाने वाली एक्सरसाइज है, जिसके दौरान हाथों के बल उल्टा खड़ा हुआ जाता है। इस दौरान करीना दीवार पर सहारा लेती हैं और पैरों को एक-एक करके ऊपर नीचे करती हैं। हैंडस्टैंड करने से शारीरिक ताकत, संतुलन और नियंत्रण बेहतर हो जाता है। साथ ही इसकी मदद से मानसिक स्वास्थ्य को भी फायदा मिलता है।

#4 सिट-थ्रू एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज के लिए करीना सबसे पहले एक मेज पर अपने हाथ टिका कर पैरों को दीवार पर टिका लेती हैं। अब वह अपने निचले शरीर को नीचे करती हैं, जैसे की मानो वह हवा में बैठी हों। इसके बाद वह अपने पैरों को आगे-पीछे की ओर हिलाती हैं। यह एक्सरसाइज संपूर्ण शरीर की ताकत को बढ़ाने में मदद करती है और संतुलन को भी बेहतर बनाती है। साथ ही इससे पैर भी मजबूत होते हैं।