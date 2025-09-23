शकरकंदी से बनाकर खाएं ये 5 स्वादिष्ट स्नैक्स, आसान हैं रेसिपी

शकरकंदी एक स्वादिष्ट और पौष्टिक सब्जी है, जो कई जरूरी तत्वों से भरपूर होती है। आमतौर पर लोग इसे उबालकर या भूनकर खाते हैं, लेकिन इससे कई अनोखे और स्वादिष्ट स्नैक्स भी बनाए जा सकते हैं। इस लेख में हम आपको शकरकंदी से बनने वाले कुछ बेहतरीन स्नैक्स की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं और अपने परिवार और दोस्तों को खुश कर सकते हैं।

#1 शकरकंदी चिप्स शकरकंदी के कुरकुरे चिप्स एक बेहतरीन स्नैक हैं, जो सेहतमंद होने के साथ-साथ बहुत स्वादिष्ट भी हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले शकरकंदी को पतले-पतले टुकड़ों में काट लें, फिर इन्हें एक बर्तन में जैतून का तेल, नमक और अपनी पसंदीदा मसालों के साथ मिलाएं। अब इन्हें ओवन में बेक करें या कढ़ाई में तलें जब तक कि ये कुरकुरे न हो जाएं। ठंडा होने पर इन्हें एयरटाइट डिब्बे में रखें और जब मन करे खाएं।

#2 शकरकंदी टिक्का शकरकंदी का टिक्का एक अनोखा और स्वादिष्ट स्नैक है, जिसे आप किसी भी पार्टी या विशेष अवसर पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले उबली हुई शकरकंदी को मोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इन्हें दही, बेसन, अदरक-लहसुन पेस्ट और मसालों के मिश्रण में भिगोकर रखें। अब इन्हें सीक में लगाकर ग्रिल करें या तवे पर सेंकें जब तक कि ये सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं। गर्मागर्म टिक्के को हरे धनिये की चटनी के साथ परोसें।

#3 शकरकंदी टिक्की शकरकंदी की टिक्की एक बेहतरीन स्ट्रीट फूड है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसके लिए उबली हुई शकरकंदी को मैश करके उसमें चावल का आटा, अदरक-लहसुन पेस्ट, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और मसालों मिलाएं। अब इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर तवे पर तेल लगाकर सेंकें या डीप फ्राई करें। इन्हें गर्मागर्म परोसें और अपने परिवार और दोस्तों को खुश करें।

#4 शकरकंदी हलवा हलवा तो आपने कई तरह का खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी शकरकंदी का हलवा ट्राई किया है? इसे बनाने के लिए सबसे पहले शकरकंदी को कदूकस कर लें, फिर घी में उसे भूनें जब तक वह सुनहरा न हो जाए। अब इसमें दूध, चीनी और इलायची पाउडर मिलाकर पकाएं जब तक कि मिश्रण गाढ़ा न हो जाएं। ऊपर से कटे हुए मेवे डालकर इसे गर्मागर्म परोसें और अपने परिवार और दोस्तों को खुश करें।