आंखों को आकर्षक बनाने के लिए आजमाएं ये काजल और आईलाइनर हैक्स

आंखों को आकर्षक बनाने के लिए काजल और आईलाइनर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनसे जुड़ी कई ऐसी छोटी-छोटी बातें हैं, जिनसे आप अनजान होंगे। आज हम आपको काजल और आईलाइनर से जुड़े कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, जिनसे आपकी आंखें और भी खूबसूरत लगेंगी। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने मेकअप को और भी बेहतर बना सकते हैं और अपने लुक को खास बना सकते हैं।

#1 काजल और आईलाइनर का सही चयन करें बाजार में कई प्रकार के काजल और आईलाइनर उपलब्ध होते हैं, लेकिन कौन सा आपके लिए सही होगा यह जानना जरूरी है। अगर आपकी आंखें संवेदनशील हैं तो पानी आधारित या नमी देने वाला फॉर्मूला वाला काजल और आईलाइनर चुनें। अगर आपकी आंखें तैलीय होती हैं तो पानी से बचाने वाला फॉर्मूला वाला काजल और आईलाइनर बेहतर रहेगा क्योंकि यह लंबे समय तक टिकेगा और फैलने नहीं देगा। इस तरह आप अपनी आंखों को खूबसूरत बना सकती हैं।

#2 काजल को लंबे समय तक टिकाएं काजल को लंबे समय तक टिकाने के लिए आप उसे लगाने से पहले आंखों के नीचे हल्का पाउडर लगा सकते हैं। इससे काजल फैलने नहीं पाएगा और पूरे दिन आपकी आंखें खूबसूरत दिखेंगी। इसके अलावा आप काजल को लगाने के बाद उंगलियों से हल्का दबाकर सेट कर सकते हैं। इससे काजल की परत मजबूत हो जाएगी और वह लंबे समय तक चलेगा। इस तरीके को अपनाकर आप अपनी आंखों को हमेशा खूबसूरत बना सकते हैं।

#3 आईलाइनर की पेंसिल को गर्म करें अगर आपकी आईलाइनर पेंसिल कठोर हो गई है और उसे आंखों पर लगाने में परेशानी हो रही हो तो उसे थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पर गर्म कर लें। इससे वह नरम हो जाएगी और आसानी से आंखों पर लग जाएगी। इससे न केवल आपकी आईलाइनर पेंसिल का इस्तेमाल बढ़ेगा बल्कि आपका लुक भी बेहतरीन लगेगा। इस तरीके से आप अपने मेकअप को और भी बेहतर बना सकती हैं और अपने लुक को खास बना सकती हैं।

#4 आईलाइनर को आसानी से लगाएं आईलाइनर लगाते समय अक्सर महिलाएं परेशान होती हैं कि लाइन बराबर नहीं आ रही या कहीं ज्यादा मोटी हो गई है। इसके लिए आप एक कार्ड या टेप का इस्तेमाल कर सकती हैं। बस कार्ड को आंखों के कोने पर रखें और उसके किनारे पर आईलाइनर लगाएं। इससे आपकी लाइन एकदम सीधी और समान होगी, जिससे आपका लुक और भी खूबसूरत लगेगा। इस तरीके से आईलाइनर लगाना आसान और प्रभावी है।