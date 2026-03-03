LOADING...
होम / खबरें / लाइफस्टाइल की खबरें / इटली का प्राचीन द्वीप है सिसिली, इसकी यात्रा पर जाएं तो जरूर देखें ये खूबसूरत शहर
इटली का प्राचीन द्वीप है सिसिली, इसकी यात्रा पर जाएं तो जरूर देखें ये खूबसूरत शहर
सिसिली के सबसे सुंदर शहर

इटली का प्राचीन द्वीप है सिसिली, इसकी यात्रा पर जाएं तो जरूर देखें ये खूबसूरत शहर

लेखन सयाली
Mar 03, 2026
11:54 am
क्या है खबर?

इटली का एक हिस्सा होने के नाते सिसिली में कई ऐसी जगहें हैं, जो इतिहास और संस्कृति से भरी हुई हैं। यहां के प्राचीन शहर आपको अतीत की ओर ले जाते हैं। यहां के शहरों की इमारतें, कला और परंपराएं इसे एक शानदार पर्यटन स्थल बनाती हैं। अगर आप सिसिली की यात्रा करने वाले हैं तो इन प्राचीन शहरों का रुख जरूर करें, ताकि आपको यहां के इतिहास और संस्कृति को करीब से जानने का मौका मिल सके।

#1

पलर्मो

पलर्मो सिसिली की राजधानी है और इसे अपने समृद्ध इतिहास और संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहां की नैशनल आर्ट गैलरी में प्राचीन मूर्तियों और पेंटिंग का अनोखा संग्रह है, जो आपको आकर्षित करेगा। इसके अलावा यहां का कैथेड्रल भी देखने लायक है, जिसकी इमारत बहुत सुंदर है। पलर्मो में आप स्थानीय बाजारों में घूम सकते हैं, जहां आपको सिसिली के पारंपरिक हस्तशिल्प मिलेंगे। यहां का खाना भी बहुत स्वादिष्ट है, खासकर पिज्जा और पास्ता।

#2

एग्रीजेंटो

एग्रीजेंटो एक छोटा-सा शहर है, जो अपने मंदिरों की घाटी के लिए मशहूर है। यह जगह प्राचीन ग्रीक मंदिरों का समूह है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यहां आकर आप प्राचीन ग्रीक सभ्यता की झलक देख सकते हैं। मंदिरों की घाटी में हेरेकल्स, जुपिटर और कॉनकॉर्डिया के मंदिर आपको अतीत की ओर ले जाते हैं। इसके अलावा एग्रीजेंटो में कई अन्य ऐतिहासिक स्थल भी हैं, जो आपके यात्रा अनुभव को और भी खास बना देंगे।

Advertisement

#3

सिराकुसा

सिराकुसा एक ऐतिहासिक शहर है, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति का केंद्र रहा है। यहां का ओडियन थिएटर, जो अब खंडहरों में बदल चुका है, एक महत्वपूर्ण आकर्षण है। इसके अलावा यहां का पुरातत्व संग्रहालय भी देखने लायक है, जहां प्राचीन कलाकृतियां प्रदर्शित हैं। सिराकुसा में आप ओरटिगिया द्वीप जा सकते हैं, जहां आपको सुंदर गलियां, पुराने चर्च और शानदार समुद्र तट मिलेंगे। यहां का खाना भी बहुत स्वादिष्ट है, खासकर समुद्री भोजन।

Advertisement

#4

मोडेका

मोडेका एक खूबसूरत पहाड़ी शहर है, जो अपनी चॉकलेट बनाने के लिए मशहूर है। यहां हर साल चॉकलेट महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें लोग विभिन्न प्रकार की चॉकलेट का आनंद लेते हैं। इसके अलावा मोडेका में कई पुराने चर्च और ऐतिहासिक इमारतें भी देखने लायक हैं। यहां का खाना भी बहुत स्वादिष्ट है, खासकर पास्ता और स्थानीय व्यंजन। मोडेका अपने सुंदर दृश्यों और शांत वातावरण के लिए भी जाना जाता है।

#5

रागुसा

रागुसा 2 हिस्सों में बंटा हुआ है: पुराना हिस्सा जिसे रागुसा इबेलिया कहा जाता है और नया हिस्सा जिसे रागुसा पोर्टा कहा जाता है। पुराना हिस्सा अपनी संकरी गलियों, पुराने चर्चों और ऐतिहासिक इमारतों के लिए मशहूर है। नया हिस्सा आधुनिक सुविधाओं से भरा है और यहां कई दुकानें और खाने के स्थान हैं। रागुसा में आप स्थानीय बाजारों में घूम सकते हैं, जहां आपको सिसिली के पारंपरिक हस्तशिल्प मिलेंगे।

Advertisement