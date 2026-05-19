गर्मियों में आईलाइनर खरीदने वाली हैं? जानें पेंसिल या जेल में से बेहतर विकल्प

आंखों को खूबसूरत बनाने के लिए आईलाइनर का इस्तेमाल काफी लोकप्रिय है। हालांकि, गर्मियों के दौरान पसीने और नमी के कारण आंखों पर लगा आईलाइनर फैल जाता है। ऐसे में सही आईलाइनर का चयन करना जरूरी है। पेंसिल और जेल आईलाइनर दोनों ही अच्छे विकल्प हैं, लेकिन इनमें थोड़ा अंतर है। आइए जानते हैं कि गर्मियों के मौसम में पेंसिल या जेल आईलाइनर में से कौन-सा विकल्प ज्यादा बेहतर है।

#1 पेंसिल आईलाइनर के फायदे पेंसिल आईलाइनर का इस्तेमाल करना आसान होता है। इसे लगाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। खासकर अगर आप जल्दी में मेकअप करना चाहती हैं तो पेंसिल आईलाइनर आपके लिए सही रहेगा। यह आसानी से आंखों की पलक पर लगाया जा सकता है और आपको एक साफ लुक देता है। इसके अलावा पेंसिल आईलाइनर कई रंगों में मिलता है, जिससे आप अपने कपड़ों के अनुसार रंग चुन सकती हैं।

#2 जेल आईलाइनर के लाभ जेल आईलाइनर लंबे समय तक टिकता है और पसीने या नमी से प्रभावित नहीं होता। इसकी यह खासियत इसे गर्मियों के लिए उपयुक्त बनाती है, क्योंकि यह पूरे दिन बिना फैले अपनी जगह पर बना रहता है। जेल आईलाइनर को लगाने के बाद यह जल्दी सूख जाता है और आंखों पर एक साफ और सुंदर लुक देता है। इसके अलावा जेल आईलाइनर की बनावट आंखों को भीगने से बचाती है।

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#3 पेंसिल आईलाइनर की कमियां पेंसिल आईलाइनर अक्सर पसीने या नमी के संपर्क में आने पर धुंधला हो सकता है और आंखों के आसपास फैल सकता है। इसे पूरे दिन बनाए रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा अगर आपकी त्वचा तैलीय है तो पेंसिल आईलाइनर जल्दी धुंधला हो सकता है। इसके साथ ही पेंसिल आईलाइनर को बार-बार छूने या रगड़ने पर भी फैल सकता है, जिससे आंखों का लुक बिगड़ सकता है।

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#4 जेल आईलाइनर की कमियां जेल आईलाइनर लगाने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, खासकर अगर आप नए हों तो। इसे सही तरीके से लगाने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। इसके अलावा अगर आप बहुत जल्दी में हों तो जेल आईलाइनर लगाना मुश्किल हो सकता है। इसके साथ ही कुछ लोगों की त्वचा पर जेल आईलाइनर से जलन हो सकती है, जिससे आंखों में परेशानी हो सकती है। कई लोगों की आखों पर यह फटने लगता है।