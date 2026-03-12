गर्मियों के लिए बेहतरीन रहेंगे ठंडे सोबा नूडल्स, जानिए इस जापानी पकवान की रेसिपी

गर्मियों में ठंडे-ठंडे खाने का मजा ही कुछ अलग होता है। इसी को ध्यान में रखकर आज हम आपको जापान के लोकप्रिय खाने में से एक ठंडे सोबा नूडल्स बनाने की रेसिपी बताने जा रहे हैं। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद ठंडक वाले गुण इसे गर्मियों के लिए एक बढ़िया विकल्प बना सकते हैं। आइए जानते हैं कि सोबा नूडल्स को कैसे बनाया जा सकता है।

सामान सोबा नूडल्स बनाने के लिए जरूरी सामान ठंडे सोबा नूडल्स बनाने के लिए आपको 2 कप सोबा नूडल्स, 2 कप पानी, एक चौथाई कप सोया सॉस, एक बड़ा चम्मच मिरिन, एक चम्मच चीनी, एक चम्मच अदरक का पेस्ट, 2 चम्मच बारीक कटा हरा प्याज, एक चम्मच तिल का तेल, 2 चम्मच कद्दूकस की हुई अदरक, बर्फ के टुकड़े, एक कप कद्दूकस किया हुआ खीरा, एक कप कद्दूकस की हुई गाजर, एक कप कद्दूकस की हुई मूली और एक कप कद्दूकस की हुई शिमला मिर्च चाहिए होगी।

#1 सोबा नूडल्स को पकाएं सबसे पहले एक बड़े बर्तन में पानी गर्म करें और उसमें थोड़ा नमक मिलाएं। जब पानी उबलने लगे तो उसमें सोबा नूडल्स डालें और उन्हें 5-6 मिनट तक पकाएं। पकने के बाद नूडल्स को छानकर ठंडे पानी से धो लें, ताकि उनका तापमान कम हो जाए। इसके बाद उन्हें एक प्लेट में फैलाकर ठंडा होने दें। यह प्रक्रिया नूडल्स को नरम और चिपचिपा होने से बचाती है, जिससे उनका स्वाद बढ़ जाता है।

#2 अब तैयार करें सोया सॉस का मिश्रण एक छोटे पैन में सोया सॉस, मिरिन, चीनी और अदरक के पेस्ट को मिलाकर हल्की आंच पर पकाएं। जब यह मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसे गैस से उतारकर ठंडा होने दें। यह मिश्रण सोबा नूडल्स को एक खास स्वाद देगा और उन्हें और भी लजीज बनाएगा। सोया सॉस का यह मिश्रण नूडल्स में एक खास तड़का लगाएगा, जो आपके खाने के अनुभव को और भी खास बना सकता है।

#3 सोबा नूडल्स को सजाएं अब एक बड़े सर्विंग बर्तन में ठंडे सोबा नूडल्स डालें और ऊपर से तैयार किया हुआ सोया सॉस मिश्रण डालकर अच्छे से मिला लें। इसके बाद नूडल्स पर बारीक कटा हुआ हरा प्याज, तिल का तेल और कद्दूकस की हुई अदरक डालकर सजाएं। इन सामग्रियों से नूडल्स का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। आप चाहें तो इसमें अन्य सब्जियां भी मिला सकते हैं, जैसे कि खीरा, गाजर, मूली और शिमला मिर्च।