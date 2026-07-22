बारिश के दौरान इन जापानी शाकाहारी उडन सूप का लें आनंद, आसान है रेसिपी
क्या है खबर?
उडन मोटी और लंबी नूडल्स होती हैं, जिनका इस्तेमाल कई तरह के व्यंजनों को बनाने के लिए किया जा सकता है। जापानी व्यंजनों में इनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। सूप से लेकर सब्जियों के साथ मिलाकर, ऊडन के साथ कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जा सकते हैं। आइए आज हम आपको ऐसे जापानी उडन सूप की रेसिपी बताते हैं, जो बरसात के दौरान आपके लिए एकदम सही हैं। इन्हें पीने से आपको गर्माहट मिलेगी।
#1
टोक्यो-स्टाइल मिजेउडन
टोक्यो-स्टाइल मिजेउडन एक स्वादिष्ट और पौष्टिक सूप है, जो सोया सॉस और मिरिन से तैयार होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी उबालें, फिर इसमें सोया सॉस, मिरिन सॉस और अपनी पसंदीदा सब्जियां डालें।
अब इसमें उडन नूडल्स डालें और अच्छी तरह पकने दें। पकाने के बाद इसे गर्मा-गर्म परोसें और ऊपर से हरी प्याज और तिल डालकर सजाएं।
यह सूप न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।
#2
क्योटो-स्टाइल यबूसे
क्योटो-स्टाइल यबूसे एक गाढ़ा और मलाईदार सूप है, जिसमें नारियल के दूध का उपयोग होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले नारियल का दूध, सोया सॉस और चीनी को मिलाकर एक मिश्रण तैयार करें।
अब एक पैन में पानी उबालें, फिर इसमें यह मिश्रण डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण में ऊडन नूडल्स डालें और पकाएं।
पकाने के बाद इसे गर्मा-गर्म परोसें और ऊपर से तले हुए प्याज और तिल डालकर सजाएं।
#3
ओसाका-स्टाइल अकाकुनी
ओसाका-स्टाइल अकाकुनी एक तीखा और मसालेदार सूप है, जिसमें टमाटर का आधार होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले टमाटर, लहसुन, अदरक और मिर्च पाउडर को मिलाकर एक मिश्रण तैयार करें।
अब एक पैन में पानी उबालें, फिर इसमें यह मिश्रण डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण में उडन नूडल्स डालें और पकाएं।
पकाने के बाद इसे गर्मा-गर्म परोसें और ऊपर से हरी प्याज और तिल डालकर सजाएं।
#4
नागोया-स्टाइल मिजेउडन
नागोया-स्टाइल मिजेउडन एक गाढ़ा और मलाईदार सूप है, जिसमें नारियल के दूध का उपयोग होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले नारियल का दूध, सोया सॉस और चीनी को मिलाकर एक मिश्रण तैयार करें।
अब एक पैन में पानी उबालें, फिर इसमें यह मिश्रण डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण में उडन नूडल्स डालें और पकाएं।
पकाने के बाद इसे गर्मा-गर्म परोसें और ऊपर से तले हुए प्याज और तिल डालकर सजाएं।