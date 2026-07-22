जापानी शाकाहारी उडन सूप

बारिश के दौरान इन जापानी शाकाहारी उडन सूप का लें आनंद, आसान है रेसिपी

लेखन सयाली 12:07 pm Jul 22, 202612:07 pm

क्या है खबर?

उडन मोटी और लंबी नूडल्स होती हैं, जिनका इस्तेमाल कई तरह के व्यंजनों को बनाने के लिए किया जा सकता है। जापानी व्यंजनों में इनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। सूप से लेकर सब्जियों के साथ मिलाकर, ऊडन के साथ कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जा सकते हैं। आइए आज हम आपको ऐसे जापानी उडन सूप की रेसिपी बताते हैं, जो बरसात के दौरान आपके लिए एकदम सही हैं। इन्हें पीने से आपको गर्माहट मिलेगी।