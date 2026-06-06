जयपुर का मिर्ची पकौड़ा मुंह में ले आएगा पानी, जानिए इसे बनाने की आसान रेसिपी

जयपुर का मिर्ची पकौड़ा मुंह में ले आएगा पानी, जानिए इसे बनाने की आसान रेसिपी
क्या है खबर?
जयपुर स्टाइल मिर्ची पकौड़ा एक स्वादिष्ट और कुरकुरा नाश्ता है, जो बारिश के मौसम में चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। इसे बनाने के लिए बड़े आकार की हरी मिर्चों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें बेसन के घोल में डुबोकर तलते हैं। इस लेख में हम आपको जयपुर स्टाइल मिर्ची पकौड़ा बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिससे आप अपने घर पर कुछ ही मिनटों में यह लाजवाब स्नैक बना सकते हैं।
सामग्रियां
मिर्ची पकौड़ा बनाने के लिए जरूरी सामग्री
जयपुर स्टाइल मिर्ची पकौड़ा बनाने के लिए आपको रोजमर्रा वाली सामग्रियां ही चाहिए होंगी, जो आसानी से रसोई या पास की किसी भी दुकान पर मिल जाएंगी। इसके लिए आपको 6 बड़ी हरी मिर्च (बिना बीज वाली), एक कप बेसन, उबले हुए आलू, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, नमक (स्वादानुसार), पानी (बेसन घोल बनाने के लिए) और तेल (तलने के लिए) की जरूरत पड़ेगी। आप इसमें अन्य मसाले भी शामिल कर सकते हैं।
#1
मिर्चों को तैयार करें
सबसे पहले बड़ी हरी मिर्चों को धोकर सुखा लें, फिर इन्हें लंबाई बीच से काट लें, लेकिन अलग न होने दें। उनके अंदर से सभी बीज निकाल लें। ध्यान दें कि मिर्चें ज्यादा मोटी न हों, ताकि उनका अंदर से पकना आसान हो सके। इसके बाद मिर्चों को हल्का-सा नमक लगाकर 10 मिनट के लिए अलग रख दें, ताकि उनमें से थोड़ा पानी निकल जाए और वे नरम हो जाएं। इससे मिर्चों का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।
#2
बेसन का घोल बनाएं
अब एक बड़े कटोरे में बेसन, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा नमक मिलाएं। इस मिश्रण में थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए एक गाढ़ा घोल तैयार करें, जो न ज्यादा पतला हो और न ही ज्यादा गाढ़ा हो। घोल तैयार करने के बाद इसे कुछ देर के लिए ढककर रख दें, ताकि सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं और घोल का स्वाद बढ़ जाए। इसी दौरान उबले आलू को मीसकर मसालों के साथ मिलाएं और फिलिंग बना लें।
#3
मिर्चों को भरें
जब बेसन का घोल अच्छे से तैयार हो जाए तो इसमें तैयार किए गए मसालेदार आलू की फिलिंग भरें। इसके लिए पहले उबले हुए आलू को छीलकर मैश कर लें, फिर उसमें हरी मिर्च, प्याज, धनिया पत्ती, नमक और अन्य मसाले मिलाकर अच्छे से मिलाएं। इस मिश्रण को ठंडा होने दें और फिर इसे मिर्चों के अंदर भर दें। आप चाहें तो इसके अंदर अन्य चीजें भी भर सकते हैं, जैसे कि चीज, पनीर या मशरूम आदि।
#4
मिर्ची पकोड़े को तलें
अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें, फिर इसमें भरी हुई हरी मिर्चों को बेसन के घोल में डुबोकर धीमी आंच पर सुनहरा होने तक तलें। सभी मिर्चों को इसी तरह तलकर एक प्लेट में निकाल लें, फिर इन्हें गर्मा-गर्म परोसें। आप इन कुरकुरे मिर्ची पकौड़ों को हरी चटनी या टमाटर सॉस के साथ परोस सकते हैं। यह नाश्ता किसी भी अवसर पर आपके मेहमानों को बहुत पसंद आएगा।