जयपुर का मिर्ची पकौड़ा मुंह में ले आएगा पानी, जानिए इसे बनाने की आसान रेसिपी

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मिर्चों को तैयार करें

सबसे पहले बड़ी हरी मिर्चों को धोकर सुखा लें, फिर इन्हें लंबाई बीच से काट लें, लेकिन अलग न होने दें। उनके अंदर से सभी बीज निकाल लें। ध्यान दें कि मिर्चें ज्यादा मोटी न हों, ताकि उनका अंदर से पकना आसान हो सके। इसके बाद मिर्चों को हल्का-सा नमक लगाकर 10 मिनट के लिए अलग रख दें, ताकि उनमें से थोड़ा पानी निकल जाए और वे नरम हो जाएं। इससे मिर्चों का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।