इटली का गर्मियों का पारंपरिक व्यंजन है पांजनेला ब्रेड बाउल, जानिए इसकी आसान रेसिपी

पांजनेला ब्रेड बाउल इटली का एक पारंपरिक व्यंजन है, जो गर्मियों में खासतौर पर खाया जाता है। यह व्यंजन ताजे टमाटरों और ब्रेड के मेल से तैयार किया जाता है। इसके अलावा इसमें कई अन्य सब्जियों और मसालों का उपयोग किया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। इस लेख में हम आपको पांजनेला ब्रेड बाउल की रेसिपी विस्तार से बताएंगे, जिससे आप इसे घर पर आसानी से बना सकें।

सामान इस व्यंजन के लिए लगेगी ये सामग्री पांजनेला ब्रेड बाउल बनाने के लिए आपको ब्रेड (सफेद या ब्राउन), पके टमाटर, खीरा, लाल प्याज, तुलसी, जैतून का तेल, सिरका, लहसुन, नमक और काली मिर्च की जरूरत होगी। आप चाहें तो इसमें अन्य सब्जियां भी शामिल कर सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च, अजवाइन और सलाद पत्ते। इसके अलावा आप इसमें अपने पसंदीदा मसाले भी मिला सकते हैं। इस व्यंजन को बनाने में लगभग 30 मिनट का समय लगता है।

#1 ब्रेड तैयार करें पांजनेला ब्रेड बाउल के लिए सबसे पहले ब्रेड को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। आप सफेद या ब्राउन ब्रेड का उपयोग कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। इन टुकड़ों को ओवन में हल्का सुनहरा होने तक सेंक लें या फिर तवे पर थोड़ा कुरकुरा होने तक सेंक लें। इस तरह आपकी ब्रेड तैयार हो जाएगी, जिसे आप आगे के चरणों में उपयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके लिए मल्टीग्रेन या सावरडो ब्रेड भी ले सकते हैं।

#2 सब्जियां काटें अब सब्जियां काटने की बारी आती है। पके टमाटरों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और खीरे को भी इसी तरह काट लें। लाल प्याज और तुलसी को बारीक काट लें, ताकि उनका स्वाद पूरे व्यंजन में अच्छी तरह मिल सके। अगर आप चाहें तो इसमें अन्य सब्जियां, जैसे शिमला मिर्च, अजवाइन और सलाद पत्ते भी शामिल कर सकते हैं। इन सभी सामग्रियों को एक साथ मिलाकर एक बड़े कटोरे में रख दें।

#3 ड्रेसिंग बनाएं पांजनेला ब्रेड बाउल के लिए ड्रेसिंग बहुत जरूरी है, जो इसका स्वाद बढ़ाती है। इसके लिए एक छोटे कटोरे में जैतून का तेल, सिरका, कुचला हुआ लहसुन, नमक और काली मिर्च मिलाएं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा ओरेगैनो या मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। इस ड्रेसिंग को अच्छी तरह मिलाकर तैयार कर लें, ताकि सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें कुछ बदलाव भी कर सकते हैं।