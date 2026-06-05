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इटली का खूबसूरत द्वीप कैप्री, इसकी यात्रा ये 5 गतिविधियां करने से हो जाएगी यादगार
इटली के कैप्री की यात्रा

इटली का खूबसूरत द्वीप कैप्री, इसकी यात्रा ये 5 गतिविधियां करने से हो जाएगी यादगार

लेखन सयाली
Jun 05, 2026
02:58 pm
क्या है खबर?

इटली का खूबसूरत द्वीप कैप्री अपने प्राकृतिक दृश्यों और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। यह नेपल्स की खाड़ी में स्थित है और यहां की नीली गुफा बहुत प्रसिद्ध है। कैप्री में आप समुद्र तटों पर आराम कर सकते हैं, स्थानीय बाजारों में खरीदारी कर सकते हैं और पुराने स्थलों का आनंद ले सकते हैं। यहां की हरियाली और साफ पानी पर्यटकों को पसंद आता है। आइए जानें कि कैप्री में किन-किन गतिविधियों का आनंद लिया जा सकता है।

#1

नीली गुफा का भ्रमण करें

नीली गुफा कैप्री का सबसे बड़ा आकर्षण है। यह एक प्राकृतिक गुफा है, जिसमें आप नाव से जा सकते हैं। गुफा के अंदर जब सूरज की रोशनी पानी पर पड़ती है तो पानी नीला दिखाई देता है, जो एक अनोखा अनुभव है। यहां आने वाले पर्यटक इस दृश्य को देखकर बहुत खुश होते हैं। गुफा तक पहुंचने के लिए आपको नाव की यात्रा करनी पड़ती है, जो अपने आप में रोमांचकारी है।

#2

अनानास के खेतों का करें दौरा

कैप्री अपने अनानास के लिए भी मशहूर है। यहां के अनानास विशेष रूप से मिठास और स्वाद के लिए जाने जाते हैं। पर्यटक इन खेतों का दौरा करके अनानास की खेती की प्रक्रिया को नजदीक से देख सकते हैं और ताजा अनानास चख सकते हैं। इसके अलावा यहां के स्थानीय बाजारों में अनानास से बनी कई चीजें भी मिलती हैं, जिनमें जैम, सिरप और अन्य चीजें शामिल हैं। इन चीजों का स्वाद खास और लाजवाब है।

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#3

अनाकाप्री शहर की सैर करें

अनाकाप्री कैप्री का एक प्रमुख शहर है, जो अपनी सुंदरता और पुराने महत्व के लिए जाना जाता है। यहां आप पुराने चर्च, संग्रहालय और स्थानीय कला दीर्घाओं का दौरा कर सकते हैं। अनाकाप्री शहर की सैर करते हुए आपको इटालियन संस्कृति और परंपराओं का अनुभव होगा, जो आपका दिल जीत लेगा। यहां की संकरी गलियों में घूमना एक अनोखा अनुभव है, जहां आप स्थानीय दुकानों से हस्तनिर्मित सामान खरीद सकते हैं।

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#4

मोंटे सोलारो पर्वत की चढ़ाई करें

मोंटे सोलारो कैप्री का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी चढ़ाई करना रोमांचकारी होता है। इस पर्वत की चोटी पर पहुंचकर आपको पूरे द्वीप का शानदार दृश्य देखने को मिलता है। यहां तक पहुंचने के लिए केबल कार या पैदल चलकर, दोनों ही विकल्प उपलब्ध हैं। चोटी से देखने पर चारों ओर फैली हरियाली और नीला समुद्र मन को सुकून देता है। यह स्थान फोटोग्राफी प्रेमियों के लिए भी आदर्श है।

#5

स्थानीय बाजारों में खरीदारी करें

कैप्री के स्थानीय बाजार पर्यटकों को बहुत पसंद आते हैं। इन बाजारों में आपको हस्तनिर्मित सामान, कपड़े, गहने और अन्य वस्त्र मिलते हैं, जो आपकी यात्रा को यादगार बनाते हैं। यहां के दुकानदार स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता पर गर्व करते हैं और ग्राहकों को बेहतरीन सेवा प्रदान करते हैं। इन बाजारों में घूमते हुए आप इटालियन संस्कृति और जीवनशैली का अनुभव कर सकते हैं। कैप्री की यात्रा आपके लिए एक अनोखा अनुभव साबित होगी।

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