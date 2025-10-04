आपके ऊनी कपड़ों से आ रही है बदबू? सर्दियां शुरू होने से पहले ऐसे करें दूर

सर्दियां शुरू होने से पहले लोग अलमारियों में रखे ऊनी कपड़े निकाल लेते हैं। हालांकि, रखे-रखे उनसे बदबू आने लगती है। ऐसे में उन्हें पहनने का दिल नहीं करता है। यह गंध कई कारणों से आ सकती है, जैसे कि कपड़ों का गंदा होना या ठीक से न सूखना। आज के फैशन टिप्स में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने ऊनी कपड़ों से आने वाली बदबू को दूर कर सकते हैं।

#1 कपड़ों को धोते समय इन चीजों का करें इस्तेमाल ऊनी कपड़ों को धोते समय पानी के साथ थोड़ा सफेद सिरका मिलाएं। यह बदबू को दूर करने में मदद करेगा। सिरके के खट्टे गुण कपड़ों की गंदगी और बदबू को हटाते हैं। इसके अलावा आप नींबू के रस का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी खट्टे गुण होते हैं। यह न केवल बदबू को दूर करेगा, बल्कि कपड़ों को ताजा बनाए रखेगा। इन दोनों चीजों का उपयोग करने से आपके ऊनी कपड़े साफ और खुशबूदार रहेंगे।

#2 धूप में सुखाएं ऊनी कपड़ों को धोने के बाद उन्हें धूप में सुखाना बहुत जरूरी है। सूरज की किरणें कीटाणुओं को खत्म करने में मदद करती हैं और कपड़ों को ताजगी देती हैं। इसके अलावा धूप में सूखाने से कपड़ों में किसी भी तरह की नमी नहीं रहती, जो बदबू का कारण बन सकती है। इसलिए, हमेशा अपने ऊनी कपड़ों को धोने के बाद धूप में ही सुखाएं, ताकि वे पूरी तरह सूखें और उनसे गंध न आए।

#3 सही तरीके से रखें ऊनी कपड़ों को रखते समय ध्यान रखें कि वे पूरी तरह से सूखे हों। गीले या नम कपड़े बदबू का कारण बन सकते हैं। इसके लिए कपड़ों को अच्छे से सुखाएं और फिर उन्हें साफ सूती कपड़े में लपेटकर अलमारी में रखें। आप चाहें तो कपड़ों के बीच में साबुन के टुकड़े या खुशबूदार बैग भी रख सकते हैं, जो बदबू को दूर रखने में मदद करेंगे। साबुन की जगह आप नेफ्थलीन बॉल्स भी रख सकते हैं।

#4 खुशबूदार स्प्रे का इस्तेमाल करें अगर आपके ऊनी कपड़ों से बदबू आ रही है तो आप उन्हें पहनने से पहले उन पर खुशबूदार स्प्रे छिड़क सकते हैं। इससे न केवल बदबू दूर होगी, बल्कि कपड़ों को ताजगी भी मिलेगी। खुशबूदार स्प्रे की सुगंध कपड़ों को सुगंधित बनाए रखेगी। यह एक आसान और प्रभावी तरीका है, जिससे आप अपने ऊनी कपड़ों को पहनने लायक बना सकते हैं और दुर्गंध से बच सकते हैं। आप लैवेंडर, गुलाब और पुदीने जैसी सुगंध वाले स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हैं।