लंबे बालों में उलझन हो तो इन 5 तरीकों को अपनाएं, आसानी से खुलेंगे गट्ठे

लंबे बालों में अक्सर उलझन हो जाती है, जिससे वे टूटते हैं और उनकी चमक भी कम होती है, खासकर जब बाल गीले होते हैं तो इनकी उलझन और भी बढ़ जाती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने गीले बालों की उलझन को आसानी से सुलझा सकते हैं और बालों को टूटने से बचा सकते हैं। इन तरीकों से न केवल आपके बाल स्वस्थ रहेंगे बल्कि उनकी चमक भी बनी रहेगी।

#1 नरम दांतों वाले कंघे का करें इस्तेमाल बालों की उलझन सुलझाने के लिए नरम दांतों वाले कंघे का इस्तेमाल करना फायदेमंद हो सकता है। यह कंघा बालों को बिना खींचे आसानी से सुलझाता है और उनकी चमक भी बनाए रखता है। गीले बालों पर हल्के हाथों से कंघा करें ताकि बाल टूटें नहीं और उनकी नमी भी बनी रहे। नरम दांतों वाले कंघे का उपयोग करने से बालों की जड़ों तक पहुंचना आसान हो जाता है, जिससे उलझन जल्दी सुलझ जाती है।

#2 बालों में क्रीम लगाएं बालों में क्रीम लगाने से वे नरम और चिकने बनते हैं, जिससे उलझन आसानी से सुलझ जाती है। गीले बालों पर थोड़ा-सा क्रीम लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें, फिर हल्के हाथों से कंघा करें। इससे बाल टूटेंगे नहीं और उनकी नमी भी बनी रहेगी। क्रीम के उपयोग से बालों की जड़ों तक पहुंचना आसान हो जाता है, जिससे उलझन जल्दी सुलझ जाती है। यह तरीका बालों को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने में भी मदद करता है।

#3 बालों में तेल लगाएं तेल लगाने से बालों की जड़ों तक पोषण मिलता है और उलझन कम होती है। नारियल या बादाम के तेल का उपयोग करें और हल्के हाथों से मालिश करें। इससे बाल मजबूत बनते हैं और टूटते नहीं। गीले बालों पर तेल लगाने से उनकी नमी बनी रहती है और उलझन जल्दी सुलझ जाती है। नियमित रूप से तेल लगाने से बालों की जड़ों तक पोषण मिलता है और वे स्वस्थ और चमकदार बने रहते हैं।

#4 चौड़े दांतों वाले कंघे का करें इस्तेमाल चौड़े दांतों वाला कंघा गीले बालों की उलझन सुलझाने में मदद करता है। इसे इस्तेमाल करते समय नीचे से ऊपर की ओर धीरे-धीरे कंघा करें ताकि बाल टूटें नहीं और उनकी नमी भी बनी रहे। इस तरह आपके बालों की जड़ों तक पहुंचना आसान हो जाता है, जिससे उलझन जल्दी सुलझ जाती है। चौड़े दांतों वाले कंघे का उपयोग करने से बालों की चमक भी बनी रहती और वे स्वस्थ और मजबूत बनते हैं।