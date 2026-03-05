गुड़ शुद्ध है या नहीं? इन 5 सरल तरीकों को आजमाकर लगाएं पता

गुड़ एक पारंपरिक मिठाई है, जो भारतीय खाने में अहम भूमिका निभाती है। यह न केवल स्वाद में बेहतरीन है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। हालांकि, बाजार में मिलने वाला गुड़ कई बार मिलावटी हो सकता है, जिससे सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इस लेख में हम आपको गुड़ की शुद्धता जांचने के कुछ सरल और असरदार तरीकों के बारे में बताएंगे, ताकि आप असली गुड़ का ही सेवन करें।

#1 पानी के साथ गुड़ की शुद्धता जांचें गुड़ की शुद्धता जांचने का एक आसान तरीका है पानी के साथ। इसके लिए एक गिलास पानी में थोड़ा-सा गुड़ डालें। अगर गुड़ तुरंत पानी में घुल जाता है तो वह असली है, लेकिन अगर वह पानी में नहीं घुलता तो वह नकली हो सकता है। असली गुड़ में पानी के साथ घुलने की खासियत होती है, जबकि नकली गुड़ में यह गुण नहीं होता। इसलिए हमेशा गुड़ खरीदने से पहले इसकी शुद्धता जरूर जांचें।

#2 हल्दी के साथ ऐसे पहचानें असली गुड़ हल्दी के साथ गुड़ की शुद्धता जांचना भी एक असरदार तरीका है। इसके लिए गुड़ के एक छोटे से टुकड़े पर हल्दी पाउडर डालें और फिर उस पर थोड़ी सी पानी की बूंदें डालें। अगर गुड़ का रंग बदलता है या उसमें कोई बदलाव नहीं होता, तो समझ जाइए कि यह असली है। नकली गुड़ में हल्दी डालने पर रंग बदल सकता है या उसमें बदलाव आ सकता है, जबकि असली गुड़ पर ऐसा कुछ नहीं होता।

#3 नींबू का रस आएगा काम गुड़ की शुद्धता जांचने के लिए नींबू का रस भी उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए एक टुकड़ा गुड़ लेकर उस पर नींबू का रस डालें। अगर गुड़ फटने लगे या उसमें कोई प्रतिक्रिया दिखाई दे तो समझ जाइए कि यह असली है। नकली गुड़ पर नींबू का रस डालने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, जबकि असली गुड़ पर यह प्रतिक्रिया होती है। इस प्रकार आप आसानी से असली और नकली गुड़ का पता लगा सकते हैं।

#4 दूध से पहचानें असली और नकली गुड़ दूध के साथ भी गुड़ की शुद्धता जांची जा सकती है। इसके लिए एक कप गर्म दूध में थोड़ा-सा गुड़ डालें और देखें कि क्या यह दूध को फटने देता है या नहीं। अगर गुड़ दूध को फटने देता है तो वह असली होता है, जबकि नकली गुड़ ऐसा नहीं करता। इस प्रकार आप आसानी से असली और नकली गुड़ का पता लगा सकते हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं।