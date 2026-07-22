बुजुर्गों के लिए ज्यादा मसालेदार खाना

क्या बुजुर्गों के लिए बहुत मसालेदार भोजन करना है सुरक्षित? जानें सही जानकारी

लेखन सयाली 05:37 pm Jul 22, 202605:37 pm

क्या है खबर?

बहुत से लोग मानते हैं कि बहुत मसालेदार भोजन करने से पाचन क्रिया पर बुरा असर पड़ता है, खासकर बुजुर्गों के लिए। उनका कहना है कि इससे गैस, जलन और पेट दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि, क्या यह सच में सही है? इस लेख में हम इसी भ्रम की सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि क्या वास्तव में बहुत मसालेदार भोजन बुजुर्गों के लिए हानिकारक होता है या नहीं।