क्या शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए ज्यादा पानी पीना है जरूरी? जानिए सच्चाई

ज्यादातर लोग मानते हैं कि शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए रोजाना 8-10 गिलास पानी पीना जरूरी है। हालांकि, यह हमेशा सही नहीं होता। इस लेख में हम इसी भ्रम की सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि हमें वास्तव में कितना पानी पीना चाहिए और अन्य तरल पदार्थों का क्या महत्व है। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि प्राकृतिक तरीके से कैसे शरीर को हाइड्रेट रखा जा सकता है।

#1 पानी की आवश्यकता कैसे समझें? हर व्यक्ति की पानी की जरूरत अलग होती है, जो उम्र, वजन, गतिविधि स्तर और मौसम पर निर्भर करती है। आमतौर पर दिनभर में 2-3 लीटर पानी पीना पर्याप्त होता है। इसके अलावा शरीर के संकेतों को समझना भी जरूरी है। अगर आपको प्यास लग रही है तो पानी पी लें। इसके अलावा आप पेशाब के रंग पर भी गौर कर सकते हैं। अगर पेशाब हल्का पीला है तो यह संकेत है कि आप हाइड्रेटेड हैं।

#2 भोजन से भी मिल सकता है पानी हमारे रोजमर्रा के खाने में भी पानी शामिल होता है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। फल और सब्जियां जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा आदि में अच्छी मात्रा में पानी होता है, जो शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा दही, सूप और सलाद जैसे खाने की चीजें भी हाइड्रेशन में योगदान देती हैं। इन खाने की चीजों को अपनी डाइट में शामिल करके आप बिना ज्यादा पानी पिए भी हाइड्रेट रह सकते हैं।

#3 अन्य तरल पदार्थों का महत्व केवल पानी ही नहीं, बल्कि चाय, कॉफी, जूस और सूप जैसे अन्य तरल पदार्थ भी हमारे शरीर को हाइड्रेट करने में मदद करते हैं। हालांकि, इनमें से कुछ पेय में कैफीन या शक्कर हो सकती है, इसलिए इनका सेवन संतुलित मात्रा में करना चाहिए। हर्बल चाय और बिना शक्कर वाले जूस बेहतर विकल्प हो सकते हैं। इसके अलावा नारियल पानी और छाछ जैसे प्राकृतिक पेय भी हाइड्रेशन के लिए अच्छे होते हैं।

#4 मौसम का रखें ध्यान मौसम भी हमारे पानी की जरूरत को प्रभावित करता है। गर्मियों में ज्यादा पसीना आता है, जिससे ज्यादा पानी पीने की जरूरत होती है। वहीं सर्दियों में कम पसीना आता है, इसलिए कम पानी पीना पर्याप्त होता है। इसके अलावा शारीरिक गतिविधियां भी अहम भूमिका निभाती हैं। ज्यादा शारीरिक गतिविधि करने वालों को ज्यादा पानी पीने की जरूरत होती है। मौसम के अनुसार खान-पान में फलों और सब्जियों को शामिल करना फायदेमंद होता है।