क्या हमारी आंतों के लिए अच्छा है जिलेटिन? जानें इसका सेहत पर प्रभाव

कुछ लोग मानते हैं कि जिलेटिन से पाचन क्रिया में सुधार होता है और इससे आंतों की परत मजबूत होती है।

हालांकि, वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता कि जिलेटिन का सेवन सीधे तौर पर आंतों को लाभ पहुंचाता है।

पाचन क्रिया के लिए फाइबर युक्त आहार ज्यादा फायदेमंद होता है, जो फल-सब्जियों और अनाजों में पाया जाता है। साथ ही अन्य पोषण मूल्यों से भरपूर खाद्य पदार्थ भी फायदेमंद होते हैं।