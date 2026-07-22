क्या हमारी आंतों के लिए अच्छा है जिलेटिन? जानें इसका सेहत पर प्रभाव
क्या है खबर?
जिलेटिन एक ऐसा पदार्थ है, जो रंगहीन और स्वादरहित प्रोटीन होता है। इसे जानवरों की हड्डियों, त्वचा और जोड़ने वाले ऊतकों से मिलने वाले कोलेजन को उबालकर बनाया जाता है। यह अक्सर मिठाइयों, सूप, आइसक्रीम और अन्य खाने की चीजों में उपयोग होता है। कई लोग मानते हैं कि जिलेटिन आंतों के लिए फायदेमंद होता है और इससे पाचन क्रिया में सुधार होता है। इस लेख में हम इस दावे की सच्चाई जानेंगे।
जिलेटिन
जिलेटिन क्या है?
जिलेटिन एक पारदर्शी और गाढ़ा पदार्थ है, जिसे गर्म पानी में घोलकर ठंडा किया जाता है तो यह जम जाता है। इसका इस्तेमाल अक्सर मिठाइयों, सूप और आइसक्रीम बनाने में किया जाता है।
इसके अलावा यह कुछ प्रकार के पूरक आहार में भी पाया जाता है। जिलेटिन को बनाने के लिए जानवरों की हड्डियों, त्वचा और जोड़ने वाले ऊतकों का उपयोग किया जाता है।
इसलिए, यह शाकाहारियों के लिए उपयुक्त नहीं होता।
#1
क्या जिलेटिन से पाचन क्रिया में होता है सुधार?
कुछ लोग मानते हैं कि जिलेटिन से पाचन क्रिया में सुधार होता है और इससे आंतों की परत मजबूत होती है।
हालांकि, वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता कि जिलेटिन का सेवन सीधे तौर पर आंतों को लाभ पहुंचाता है।
पाचन क्रिया के लिए फाइबर युक्त आहार ज्यादा फायदेमंद होता है, जो फल-सब्जियों और अनाजों में पाया जाता है। साथ ही अन्य पोषण मूल्यों से भरपूर खाद्य पदार्थ भी फायदेमंद होते हैं।
#2
क्या जिलेटिन से पेट की समस्याएं होती हैं कम?
जिलेटिन के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह पेट की समस्याओं, जैसे एसिडिटी और गैस की समस्या को कम करता है।
हालांकि, यह पूरी तरह सच नहीं है। कुछ लोगों को जिलेटिन खाने से राहत मिल सकती है, लेकिन सभी लोगों पर इसका असर एक सा नहीं होता।
अगर आपको पेट की समस्याएं होती हैं तो डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर होता है, ताकि सही उपचार मिल सके और समस्या का समाधान हो सके।
#3
क्या जिलेटिन से मजबूत होते हैं जोड़?
जिलेटिन को लेकर एक आम धारणा यह भी है कि यह जोड़ मजबूत करने में मदद करता है। सच यह है कि हमारे शरीर में मौजूद कोलेजन जोड़ों को मजबूती देता है और जिलेटिन कोलेजन का ही एक रूप होता है।
इसलिए, यह कुछ हद तक फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसे अकेले ही सभी समस्याओं का समाधान मानना गलत होगा।
संतुलित आहार और नियमित व्यायाम भी जोड़ मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं।
#4
क्या जिलेटिन से बढ़ती है त्वचा की चमक?
कुछ लोग मानते हैं कि जिलेटिन से त्वचा की चमक बढ़ती है और इसे खाने से त्वचा पर निखार आता है। हालांकि, इसका असर हर किसी पर अलग-अलग हो सकता है।
कुछ लोगों को इससे फायदा मिलता है, जबकि कुछ लोगों को इसका कोई खास असर नहीं दिखता। इसलिए, इसे एकमात्र उपाय मानना सही नहीं होगा।
बेहतर होगा कि त्वचा की देखभाल के लिए संतुलित आहार, पानी की भरपूर मात्रा और नियमित स्किन केयर रूटीन अपनाया जाए।