क्या ज्यादा पानी पीना सेहत के लिए ठीक है या नहीं? जानें

पानी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है और यह हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। पानी पीने की आदतें और मात्रा हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकती हैं। कुछ लोग अधिक पानी पीते हैं, जबकि कुछ कम। इस लेख में हम जानेंगे कि क्या वास्तव में अधिक पानी पीना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है और इसके पीछे के वैज्ञानिक तथ्यों पर चर्चा करेंगे।

#1 रोजाना कितना पानी पीना चाहिए? शरीर को पर्याप्त मात्रा में पानी की जरूरत होती है ताकि यह सही तरीके से काम कर सके। आमतौर पर दिन में 8-10 गिलास पानी पीने की सलाह दी जाती है। हालांकि, यह मात्रा व्यक्ति की उम्र, वजन, गतिविधि स्तर और मौसम पर निर्भर करती है। गर्म मौसम या अधिक शारीरिक गतिविधि के दौरान अधिक पानी पीने की जरूरत होती है।

#2 अधिक पानी पीने से क्या होता है? बहुत ज्यादा पानी पीने से शरीर में नमक की कमी हो सकती है, जिसे हाइपोनेट्रेमिया कहते हैं। इससे सिरदर्द, उल्टी, भ्रम और गंभीर मामलों में बेहोशी भी हो सकती है। हालांकि, यह स्थिति बहुत कम मामलों में देखने को मिलती है। इसलिए अपने शरीर की जरूरत के अनुसार ही पानी पीना चाहिए और प्यास लगने पर ही पानी पीना चाहिए।

Advertisement

#3 क्या अधिक पानी पीने से वजन घटता है? कुछ लोग मानते हैं कि अधिक पानी पीने से वजन घटता है। हालांकि, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। अधिक पानी पीने से अस्थायी रूप से वजन घट सकता है क्योंकि इससे पाचन तंत्र बेहतर होता है और शरीर की सफाई होती है, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है। वजन घटाने के लिए संतुलित आहार और नियमित एक्सरसाइज जरूरी होती है। सही मात्रा में पानी पीना महत्वपूर्ण है, न कि अधिक।

Advertisement

#4 क्या अधिक पानी पीने से किडनियों पर असर पड़ता है? किडनियां शरीर का प्राकृतिक फिल्टर होती हैं, जो खून को साफ करके विषैले पदार्थों को पेशाब के जरिए बाहर निकालते हैं। सही मात्रा में पानी पीने से किडनियों को सही तरीके से काम करने में मदद मिलती है। हालांकि, बहुत ज्यादा पानी पीने से किडनियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है, जिससे उनकी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। इसलिए संतुलित मात्रा में ही पानी पीना चाहिए ताकि किडनियां स्वस्थ बनी रहें।