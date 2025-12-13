खाने के बाद बचा अजवाइन का डंठल फेंकने के बजाय उससे इस तरह उगाएं पौधा
अजवाइन एक सेहतमंद सब्जी है, जो सलाद, सूप और कई व्यंजनों में इस्तेमाल होती है। ज्यादातर लोग इसे खाने के बाद इसके डंठल को फेंक देते हैं। हालांकि, आप इसकी मदद से अपने घर पर अजवाइन का पौधा उगा सकते हैं और उसे खान-पान में शामिल कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अजवाइन के डंठल को पानी में रखकर एक स्वस्थ पौधा उगा सकते हैं, जिससे आपको ताजा अजवाइन मिलेगी।
#1
अजवाइन के डंठल को चुनें
पौधा उगने के लिए अजवाइन के डंठल चुनना सबसे जरूरी कदम है। जब भी आप बाजार से अजवाइन खरीदें तो ऐसे डंठल चुनें, जिनकी जड़ें थोड़ी लंबी और ताजा हो। ऐसे डंठल में पोषक तत्व अधिक होते हैं और ये जल्दी बढ़ते हैं। ध्यान रखें कि डंठल पर कोई धब्बे या कट न हो, जिससे यह खराब हो सकता है। अच्छे डंठल से ही आप ताजा अजवाइन प्राप्त कर सकते हैं।
#2
डंठल को पानी में रखें
अजवाइन के डंठल को उगाने के लिए सबसे पहले उसे पानी में रखें। इसके लिए एक गिलास या कटोरी लें और उसमें थोड़ा पानी डालें। अब अजवाइन के डंठल को इस पानी में रखें, ताकि उसकी जड़ें पानी में डूब जाएं। हर दिन इस पानी को बदलते रहें, ताकि बैक्टीरिया न पनपें और डंठल जल्दी बढ़ सके। इस प्रक्रिया से आप कुछ ही दिनों में ताजा और हरा-भरा अजवाइन का पौधा पा सकते हैं।
#3
धूप दिखाएं
अजवाइन के डंठल को बढ़ने के लिए धूप की जरूरत होती है। इसलिए इसे ऐसी जगह रखें, जहां रोजाना सूरज की रोशनी आती हो। अगर आपके पास बगीचा नहीं है तो आप खिड़की के पास इस पौधे को रख सकते हैं। ध्यान रखें कि पौधे पर सीधी धूप न पड़े, क्योंकि इसके लिए हल्की धूप ही पर्याप्त होती है। इससे डंठल जल्दी और अच्छे से बढ़ता है। अजवाइन के पौधे के लिए 4-5 घंटे की हल्की धूप काफी है।
#4
नियमित रूप से पानी दें
पौधे को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से पानी देना जरूरी है। जब आप देखें कि डंठल के ऊपर नए पत्ते निकलने लगे हैं, तब समझ जाइए कि इसे पानी देने का समय आ गया है। हफ्ते में 2-3 बार पानी का हल्का छिड़काव करें या पौधे पर गीला कपड़ा लपेटें, ताकि मिट्टी नम रहे। हालांकि, ध्यान रखें कि मिट्टी ज्यादा गीला न हो। इससे पौधा तेजी से बढ़ेगा और आपको ताजा अजवाइन मिलेगी।
#5
समय-समय पर काटें
जब आपके पौधे में पर्याप्त मात्रा में अजवाइन उग जाए तो समय-समय पर उन्हें काटते रहें। इससे आपका पौधा स्वस्थ रहेगा और उसमें नियमित रूप से नए पत्ते आते रहेंगे। आप इसे सलाद, सूप या किसी भी व्यंजन में डाल सकते हैं। इसकी मदद से आप न केवल अपने भोजन को पौष्टिक बना सकते हैं, बल्कि अपने खाने का स्वाद भी बढ़ा सकते हैं। इस प्रक्रिया से आप आसानी से घर पर सेहतमंद अजवाइन उगा सकते हैं।