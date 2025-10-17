त्योहारों पर बनाएं कागज के ये 5 वॉल हैंगिंग, जो बढ़ाएंगे आपके घर की शोभा 

त्योहारों का सीजन आते ही हर कोई अपने घर की सजावट करने के लिए नए-नए तरीके ढूंढने लगता है। ज्यादातर लोग झालर लटकाकर, रंगोली बनाकर और फूल लगाकर सजावट करते हैं। हालांकि, रंग-बिरंगे कागजों का इस्तेमाल करके बनाए गए वॉल हैंगिंग भी घर की शोभा बढ़ा सकते हैं। आज हम आपको 5 तरह के वॉल हैंगिंग बनाने का तरीका बताएंगे, जो आपके घर को और सुंदर बना देंगे। इन्हें बनाने में ज्यादा खर्चा भी नहीं होता है।

#1 फूलों की लड़ियों से घर को दें खूबसूरत लुक त्योहारों के दौरान फूलों की लड़ियां बहुत ही सुंदर लगती हैं, लेकिन असली फूलों को खरीदना महंगा पड़ सकता है। ऐसे में आप कागज का इस्तेमाल करके फूलों की लड़ियां बना सकते हैं। इसके लिए आपको बस फूलों के आकार के कागज काटने होंगे, फिर उन्हें रंगकर तार में पिरोना होगा। इसके बाद इन फूलों को अपने घर की बालकनी या फिर दीवारों पर टांग दें। इससे आपका घर एकदम खिल उठेगा और त्योहारों की रौनक बढ़ जाएगी।

#2 रंग-बिरंगे कागज के पंखे बनाकर सजाएं दीवारें कागज से बने पंखे दीवारों पर बहुत ही आकर्षक लगते हैं। इन्हें बनाने के लिए आपको कागज को सेमी सर्कल आकार में काटना होगा और उनमें सहारे के लिए तार लगाने होंगे। इसके बाद आप इन पंखों को अपने घर की दीवारों पर टांग सकते हैं। यह वॉल हैंगिंग न केवल सस्ती होती है, बल्कि देखने में भी बहुत सुंदर लगती है। इससे आपके घर की दीवारें रंग-बिरंगी लगेंगी और अलग तरह की सजावट भी हो जाएगी।

#3 चांद-तारे बनाकर टांगें त्योहारों के दौरान रात में चांद-तारों की रोशनी बहुत सुंदर लगती है। अगर आप लाइट पर पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं तो कागज से बने चांद-तारों से सजावट करें। इसके लिए आपको बस गोल्डन या पीले रंग के कागज पर चांद और तारों के आकार बनाकर काटने होंगे। इसके बाद इन्हें धागे या तार पर चिपकाना होगा। इन्हें अपने घर की छत या फिर दीवारों पर टांगें। इन चांद-तारों को आप फेरी लाइट पर भी चिपका सकते हैं।

#4 रंगीन कागज की पट्टियों से बनाएं झूमर झूमर हर घर की शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन असली झूमर महंगे होते हैं। ऐसे में आप कागज की पट्टियों का इस्तेमाल करके झूमर बना सकते हैं। इसके लिए आपको बस कागज की पट्टियों को काटकर उन्हें एक साथ बांधना होगा। इसके बाद इन्हें अपने घर की छत पर टांग दें। अगर आप अलग-अलग रंगों की पट्टियां चुनेंगे तो झूमर और सुंदर बनेगा। इससे आपका घर एकदम सुंदर लगेगा और त्योहारों की रौनक बढ़ जाएगी।