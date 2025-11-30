पनीर और आलू नहीं, इस बार बनाकर खाएं वेज सोया कीमा रोल

बाजार में पनीर, काठी, आलू और वेज जैसे कई तरह के रोल मिलते हैं। इन्हें तो आपने जीवन में कई बार खाया होगा। हालांकि, वेज सोया कीमा रोल इन दिनों लोगों की पहली पसंद बन गया है। इसे सोया और अन्य सब्जियों से तैयार कीमा से बनाया जाता है, जिसका स्वाद चखकर दिल खुश हो जाता है। अगर आप इसे एक बार खाएंगे तो बार-बार बनाएंगे। आइए इस व्यंजन की रेसिपी पर नजर डालते हैं।

सामग्री वेज सोया कीमा रोल के लिए आवश्यक सामग्री वेज सोया कीमा रोल बहुत ही देसी व्यंजन है। इसीलिए, इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाली सभी सब्जियां आसानी से आपकी रसोई में आपको मिल जाएंगी। कीमा तैयार करने के लिए आपको एक कप सोया की बड़ी, तेल, जीरा, आधा प्याज, अदरक-लहसुन और मिर्ची का पेस्ट, एक टमाटर, मटर, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक, मशरूम और धनिया चाहिए होगी। इसके अलावा गेहूं के आटे, हरी चटनी और मक्खन की भी जरूरत पड़ेगी।

स्टेप 1 कीमा बनाने से करें रेसिपी की शुरुआत रोल बनाने के लिए सबसे पहले सोया की बड़ी को पानी में डालकर उबाल लें। इसके बाद इन्हें छानें और निचोड़कर पानी निकाल लें। एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें जीरा डालकर भूनें। इसके बाद इसमें अदरक-लहसुन और मिर्च का पेस्ट भून लें। प्याज डालकर उसे सुनेहरा होने तक भूनें, फिर इसमें मशरूम भी शामिल कर दें। इसके बाद इसमें टमाटर और सभी मसाले मिलाएं और तब तक पकाएं जब तक टमाटर गल न जाएं।

Advertisement

स्टेप 2 कीमा ठंडा करें और रोटियां बनाएं मसाले के भुनने के बाद पैन में मटर डालें और बारीक कटी सोया बड़ी भी शामिल कर दें। इसमें आधा कप जितना पानी डालें और तेज आंच पर लगाकर चलाते हुए पकाएं। इसके ऊपर से बारीक कटी धनिया डालें और अलग रख दें। रोल बनाने की तैयार करने के लिए आपको गेहूं का आटा नमक मिलाकर गूंधना होगा। इसकी बड़ी-बड़ी रोटियां बेलें और उन्हें अच्छी तरह दोनों तरफ से सेंक लें।

Advertisement