अस्थमा से पीड़ित हैं? घर के अंदर लगाएं ये पौधे, समस्या होगी कम

अस्थमा एक गंभीर सांस की बीमारी है, जिससे पीड़ित लोगों के लिए साफ हवा का होना बहुत जरूरी है। प्रदूषण और धूल-मिट्टी जैसे बाहरी कारक अस्थमा को बढ़ा सकते हैं। हालांकि, कुछ पौधे घर के अंदर लगाकर इस समस्या से राहत दिला सकते हैं क्योंकि ये हवा को साफ करते हैं और ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताते हैं, जो अस्थमा रोगियों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं।

#1 पीस लिली पीस लिली एक ऐसा पौधा है, जो नमी बनाए रखता है और हवा से जहरीले तत्वों को सोख लेता है। यह पौधा नाइट्रोजन ऑक्साइड, फॉर्मेल्डेहाइड और बेंजीन जैसे हानिकारक तत्वों को कम करता है, जिससे अस्थमा रोगियों को सांस लेने में आसानी होती है। इसके अलावा यह पौधा कम रोशनी में भी अच्छी तरह से बढ़ता है और इसे ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती। आप इसे अपने सोने के कमरे या बैठक में रख सकते हैं।

#2 स्नेक प्लांट स्नेक प्लांट एक मजबूत और सदाबहार पौधा है, जो हवा से हानिकारक तत्वों को सोख लेता है। यह पौधा सोडियम नाइट्राइट, फॉर्मेल्डेहाइड, बेंजीन और ट्राई क्लोरो एथिलीन जैसे हानिकारक तत्वों को कम करता है, जिससे अस्थमा रोगियों को सांस लेने में आसानी होती है। स्नेक प्लांट को कम रोशनी में भी बढ़ाया जा सकता है और इसकी देखभाल करना आसान होता है। इसे किसी भी कमरे में रखा जा सकता है, खासकर सोने के कमरे में।

#3 ड्रेकेना ड्रेकेना एक खास पौधा है, जो हवा से हानिकारक तत्वों को सोख लेता है। यह पौधा फॉर्मेल्डेहाइड, बेंजीन, ट्राई क्लोरो एथिलीन और टोल्यूनिए जैसे हानिकारक तत्वों को कम करता है, जिससे अस्थमा रोगियों को सांस लेने में आसानी होती है। ड्रेकेना को ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती और इसे किसी भी कमरे में रखा जा सकता है। इसकी पत्तियां लंबी और हरी होती हैं, जो इसे एक आकर्षक रूप देती हैं।