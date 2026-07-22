इंडोनेशियाई सोटो सूप की रेसिपी

मानसून के दौरान बनाकर खाएं इंडोनेशिया का प्रसिद्ध व्यंजन 'सोटो', जानिए इस सूप की रेसिपी

लेखन सयाली 12:56 pm Jul 22, 202612:56 pm

क्या है खबर?

इंडोनेशिया का सोटो नामक व्यंजन गर्मियों में तो बनता ही है, लेकिन मानसून के दौरान भी इसे बनाना अच्छा विकल्प हो सकता है। यह एक प्रकार का सूप है, जो कई तरह की सब्जियों और मसालों से तैयार किया जाता है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। आइए आज हम आपको इस स्वादिष्ट व्यंजन की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप 30 मिनट में आसानी से बना सकते हैं।