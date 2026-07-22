मानसून के दौरान बनाकर खाएं इंडोनेशिया का प्रसिद्ध व्यंजन 'सोटो', जानिए इस सूप की रेसिपी
क्या है खबर?
इंडोनेशिया का सोटो नामक व्यंजन गर्मियों में तो बनता ही है, लेकिन मानसून के दौरान भी इसे बनाना अच्छा विकल्प हो सकता है। यह एक प्रकार का सूप है, जो कई तरह की सब्जियों और मसालों से तैयार किया जाता है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। आइए आज हम आपको इस स्वादिष्ट व्यंजन की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप 30 मिनट में आसानी से बना सकते हैं।
सामग्रियां
सब्जी सोटो बनाने के लिए जरूरी चीजें
सब्जी सोटो बनाने के लिए आपको इन-इन चीजों की जरूरत होगी: एक गाजर, एक शिमला मिर्च, एक हरी मिर्च, एक टमाटर, एक प्याज, कुछ फूलगोभी के टुकड़े, थोड़ी हरी मटर, थोड़ा अदरक और लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सोया सॉस, एक चम्मच नींबू का रस, नमक (स्वादानुसार), आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा जीरा, थोड़ा धनिया और कुछ पत्तेदार सब्जियां, जैसे पालक, मेथी या धनिया।
आप इसमें अपनी पसंद के मसाले भी डाल सकते हैं।
#1
सोटो बनाने की करें शुरूआत
सोटो बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें जीरा डालें। जब जीरा अच्छी तरह भुन जाए तो उसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें।
अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इसमें गाजर, शिमला मिर्च, फूलगोभी, हरी मटर और अन्य सब्जियां डालकर कुछ मिनट तक पकाएं।
सब्जियों को इतना पकाएं कि उनका कुरकुरापन भी बना रहे।
#2
अब सब्जियों में मिलाएं पानी
जब सारी सब्जियां अच्छी तरह से भुन जाएं तो इसमें 2 गिलास पानी डालें और इसे मध्यम आंच पर पकने दें। पानी को उबलते हुए देखे, फिर इसमें नींबू का रस और सोया सॉस मिलाएं।
अब इसमें नमक, काली मिर्च और धनिया डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इसे 5-7 मिनट तक पकने दें, ताकि सारे मसाले अच्छे से घुल जाएं।
इसी चरण पर इसमें अपनी पसंद के मसाले भी डाल दें।
#3
ऐसे दें अंतिम रूप
अंतिम रूप देने के लिए इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाएं और जब आपको लगे कि सूप गाढ़ा हो गया है तो इसे आंच से उतारकर गर्मा-गर्म परोसें।
आप चाहें तो इस सूप को परोसने से पहले इसमें थोड़ा-सा कटा हुआ हरा धनिया डाल सकते हैं। यह स्वाद में चार चांद लगा देगा।
इस तरह से आप आसानी से इंडोनेशिया का स्वादिष्ट सब्जी सोटो घर पर बना सकते हैं।