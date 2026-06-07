भारत के अनोखे मैंग्रोव वन

भारत के सबसे अनोखे मैंग्रोव वन, जिनकी यात्रा का अनुभव होगा बेहतरीन

लेखन सयाली 12:11 pm Jun 07, 202612:11 pm

क्या है खबर?

मैंग्रोव पेड़ पानी में उगते हैं और समुद्र तटों के आसपास पाए जाते हैं। ये पेड़ मिट्टी की नमी को बनाए रखते हैं और समुद्र के पानी से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। मैंग्रोव वन का अपने आस-पास के वातावरण पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में आइए आज हम आपको भारत के सबसे अनोखे मैंग्रोव वन के बारे में बताते हैं, जिनकी यात्रा करना हर प्रकृति प्रेमी के लिए एक बेहतरीन अनुभव होगा।