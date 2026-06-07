भारत के सबसे अनोखे मैंग्रोव वन, जिनकी यात्रा का अनुभव होगा बेहतरीन
क्या है खबर?
मैंग्रोव पेड़ पानी में उगते हैं और समुद्र तटों के आसपास पाए जाते हैं। ये पेड़ मिट्टी की नमी को बनाए रखते हैं और समुद्र के पानी से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। मैंग्रोव वन का अपने आस-पास के वातावरण पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में आइए आज हम आपको भारत के सबसे अनोखे मैंग्रोव वन के बारे में बताते हैं, जिनकी यात्रा करना हर प्रकृति प्रेमी के लिए एक बेहतरीन अनुभव होगा।
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सुंदरबन मैंग्रोव वन
पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन मैंग्रोव वन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यह मैंग्रोव वन अपने रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। यहां आपको कई प्रकार के जंगली जानवर और पक्षी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यह मैंग्रोव वन पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। यहां नाव की सवारी करके आप इस मैंग्रोव वन की सुंदरता को नजदीक से देखने का मौका पा सकते हैं।
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पिचावरम मैंग्रोव वन
तमिलनाडु में स्थित पिचावरम मैंग्रोव वन भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन माना जाता है। यह मैंग्रोव वन चेन्नई से लगभग 250 किलोमीटर दूर स्थित है। इस मैंग्रोव वन में आप नाव की सवारी कर सकते हैं और कई प्रकार के पेड़-पौधे देख सकते हैं। पिचावरम मैंग्रोव वन में नारियल के पेड़, पाम और अन्य प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, जो इस मैंग्रोव वन को खास बनाते हैं।
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गोदावरी मैंग्रोव वन
आंध्र प्रदेश में स्थित गोदावरी मैंग्रोव वन गोदावरी नदी के किनारे फैला हुआ है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से सफेद रंग के मैनग्रोव पेड़ों के लिए मशहूर है। गोदावरी मैंग्रोव वन जैव विविधता से भरपूर है और यहां कई दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। इस क्षेत्र की मिट्टी और मौसम सफेद मैनग्रोव पेड़ों के विकास के लिए अनुकूल हैं। पर्यटक यहां नाव द्वारा सफर कर सकते हैं, जिससे वे जंगल की गहराई तक जा सकते हैं।
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पोन्नानी मैंग्रोव वन
केरलम में स्थित पोन्नानी मैंग्रोव वन मलप्पुरम जिले का एक खूबसूरत स्थान है। यह क्षेत्र स्थानीय समुदाय द्वारा संरक्षण किए जाने के कारण सुरक्षित है और पर्यटकों के लिए खुला नहीं होता। पोन्नानी मैंग्रोव वन जैव विविधता से भरपूर है और यहां कई दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। इस क्षेत्र की मिट्टी और मौसम कई दुर्लभ प्रजातियों के विकास के लिए अनुकूल हैं। आप इस स्थान को दूर से देखने का अनुभव ले सकते हैं।