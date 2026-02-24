भारतीय यात्री इन 5 देशों में बिना वीजा के कर सकते हैं एडवेंचर भरी यात्रा

यात्रा करने के लिए वीजा एक जरूरी दस्तावेज होता है। हालांकि, कुछ देश भारतीयों को बिना वीजा के यात्रा करने की अनुमति देते हैं। ये देश भारतीयों को 30 से 90 दिनों तक की बिना वीजा यात्रा की सुविधा प्रदान करते हैं। यहां हम ऐसे ही 5 देशों के बारे में बताएंगे, जहां आप बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं और एडवेंचर से भरपूर छुट्टियां बिता सकते हैं। आइए इन देशों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

#1 थाईलैंड थाईलैंड एक सुंदर देश है, जहां आप बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता, समुद्र तट, पहाड़ और पुराने स्थल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। भारतीय नागरिक 30 दिनों तक बिना वीजा के थाईलैंड में रह सकते हैं। यहां आप फुकेट, बैंकॉक और चियांग माई जैसे स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा थाईलैंड का स्वादिष्ट खाना और स्थानीय जीवनशैली का अनुभव भी आपको हमेशा याद रहेगा

#2 मालदीव मालदीव एक द्वीप समूह है, जो अपने सफेद रेत वाले समुद्र तटों और नीले पानी के लिए जाना जाता है। यहां आप बिना वीजा के आ सकते हैं और 90 दिनों तक रह सकते हैं। यही कारण है कि यह स्थान हमेशा से भारतियों का पसंदीदा रहा है। मालदीव का शांत वातावरण, साफ पानी और सुंदर समुद्र तट आपके यात्रा अनुभव को खास बना सकते हैं। यहां आप तैराकी, गोताखोरी और अन्य पानी वाली गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं।

#3 भूटान भूटान हिमालय के पहाड़ों में स्थित एक छोटा-सा देश है, जो अपनी अनोखी संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां आने वाले भारतीय नागरिकों को वीजा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उन्हें पासपोर्ट जरूर दिखाना पड़ता है। भूटान की पारंपरिक वास्तुकला, सुंदर मंदिर और शांत वातावरण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहां आप पारो, थिम्पू और पुनाखा जैसी जगहों की यात्रा कर सकते हैं और स्थानीय जीवनशैली का अनुभव कर सकते हैं।

#4 नेपाल नेपाल भारत के साथ सीमा साझा करने वाला एक सुंदर देश है, जहां आप बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। यहां जाने के लिए पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। नेपाल की संस्कृति काफी समृद्ध है और यहां का खाना भी बेहद लजीज होता है। यहां आप काठमांडू, पोखरा, चितवन और लुकला जैसी जगहों की यात्रा कर सकते हैं। नेपाल ट्रेकिंग, राफ्टिंग और अन्य एडवेंचर गतिविधियों के लिए भी प्रसिद्ध है।